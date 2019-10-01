Что дает гражданство Гренады

Гренада является прекрасным, экзотичным Карибским государством. Она состоит из трёх основных островов: Петит Мартиника, Гренада и Карриаку.

Обладать гражданством этой довольно экономически развитой страны, мечтают многие иностранные граждане тем более, что законами этой страны Карибского бассейна не запрещено иметь двойное гражданство. Подробнее узнать об условиях получения гражданства Гренады через инвестиции можно узнать на сайте https://www.grenadacitizenshipinvestment.com/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bf/ .

Преимущества гражданства Гренады.

Люди, имеющие гренадское гражданство, стают обладателями многих привилегий. Основными из них, являются:

статус гражданина Гренады, с правом передачи этого статуса в наследство своим детям;

для подачи заявления на получение гражданства нет необходимости находится в это время в стране;

не нужно проходить собеседование в компетентных органах;

не является обязательным знание английского языка;

небольшая стоимость оплаты за обязательную обработку заявления;

быстрая обработка и рассмотрение заявления;

Заявления принимаются от граждан любой страны;

конфиденциальность данных полученных от заявителя;

гарантия социальной, а также политической безопасности;

право на посещение без визы более 120 государств, включая Англию, страны Евросоюза и Китая;

нет налогообложение прибыли, которая полученная за рубежом, а также получение наследства;

Эффективная образовательная система, организованная по образцу Великобритании.

Кроме привилегий, лица получившие гражданство, обязаны выполнять все законы Гренады.

Способы получения гражданства Гренады.

Есть два способа получения гражданства Гренады: купить проверенную недвижимость, стоимостью не менее 350 тысяч долларов и внести в инвестиционный фонд гренадской национальной трансформации не менее 150 тысяч долларов.

Наибольшей популярностью пользуется программа получения гражданства через инвестиции в экономическое развитие Гренады, которая была утверждённая в 2013 году.

Утверждение этого фонда, дает возможность правительству Гренады финансировать различные проекты, целью которых является повышение уровня жизни населения Гренады и динамичное развитие экономики страны.

Требование к заявителям.

Чтобы получить гражданство Гренады, необходимо соответствовать таким требованиям:

возраст, более 18 лет;

обладание безупречной репутацией;

не быть судимым;

пройти обязательную проверку благонадёжности;

предоставление законного зарабатывания средств существования.

Если заявитель соответствует всем этим требованиям и располагает необходимыми денежными средствами, получение гражданства Гренады не составит для него и для его семьи, никаких проблем.