Что дает гражданство евросоюза и как его получить

Для того чтобы понять, что дает гражданство Евросоюза, изначально стоит узнать о преимуществах, которые получают жители ЕС.

Как известно, в Европе на сегодняшний день условия жизни несколько иные, нежели у нас. И в большинстве случаев именно этот показатель является основным генератором идей.

Преимущества оформления гражданства

Чего только стоит медицина, которая от нашей, вырвалась где-то лет на тридцать. Конечно, не одна медицина влечет к себе наших сограждан: уровень жизни, обучение, возможность создания бизнеса, свободное перемещение по всей территории Евросоюза и многое другое.

Для того чтобы воспользоваться всеми благами, изначально нужно получить гражданство, а сделать — это можно при определенных условиях.

Варианты получения паспорта ЕС

Многие думают, что если женщина рожает ребенка в европейской стране, то малыш автоматически становится ее гражданином. На самом деле все не так, и если у малютки оба родителя украинцы, то и национальность у ребенка остается та же, что и у папы с мамой.

Получить гражданство при рождении может лишь тот, у кого хотя бы один из родителей является резидентом стран Евросоюза.

Легальное получение гражданства

Получить гражданство можно абсолютно легально, и для этого есть три варианта:

репатриация;

натурализация;

вложение инвестиций.

Вариантом получения гражданства является передача его по наследству или так называемая репатриация. Гражданин стран ЕС может передать гражданство по наследству, при этом необходимо предоставить, доказательные документы.

Некоторые оформляют гражданство от своих прабабушек и дедушек, которые жили в той или иной стране Евросоюза.

Можно получить паспорт гражданина ЕС, если прожить на территории страны, такой как: Испания, Португалия или Греция определенный промежуток времени без выезда.

В каждой стране период может быть разным, но в Греции он составляет не менее семи лет. После того как время прошло можно подавать документы на гражданство.

Вложение инвестиций, пожалуй, самый простой вариант, который нее требует долгого пребывания на территории страны или иметь родственные связи.

Приобретая недвижимость или вкладывая деньги в облигации или акции, можно получить разрешение на гражданство, но при этом придется инвестировать достаточно крупные суммы денег. Если такое капиталовложение предусматривает развитие бизнеса, то все вполне рационально.

Получить гражданство Евросоюза сегодня несложно, особенно если все сделать правильно и по закону. Каждая страна Европы по-своему уникальна и интересна, а также она предоставляет разные условия для получения гражданства, так что каждый может подобрать для себя оптимальный вариант.