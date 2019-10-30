Какой металлолом можно сдавать

Благодаря приёмным пунктам металлолома можно не только избавится от пришедших в негодность металлических механизмов, которые наверняка найдутся почти в каждом домохозяйстве, но и получить от сдачи металлолома не плохую материальную выгоду.

Кроме этого сдача металлического лома выгодна государству, так как позволит сэкономить залежи полезных ископаемых. Прием металлолома в Москве по высоким ценам осуществляет компания https://metalloloma.ru/.

Виды металлов, которые принимают скупщики металлолома.

Пунктами приёма металлолома принимаются практически все известные металлы. Ими являются:

медь;

железо;

латунь;

свинец;

алюминий;

бронза;

никель;

нержавеющая сталь.

Кроме этого различные металлические изделия, такие как:

старые транспортные средства и их комплектующие части;

чёрный металл;

старые отопительные батареи;

истощившиеся свинцово-кислотные аккумуляторы;

негодные чугунные ванны;

прогоревшие металлические печи;

бытовая и кухонная техника содержащая металлические части, металлическая посуда;

металлические строительные материалы, пришедшие в негодность;

сломанные инструменты и огородный инвентарь;

металлические корпуса различной крупной техники.

Ценовые категории принимаемых пунктами приёма металлолома металлов.

По ценовой категории принимаемый металлолом делится: на чёрный и цветной. Чёрный металлолом ценится дёшево, поэтому его рентабельно сдавать на приёмные пункты только большими партиями.

Цветные металлы являются более редкими, поэтому стоимость цветного лома намного больше и он более охотно принимается скупщиками металлолома.

Немного более конкретных данных:

алюминий -хотя и является цветным металлом, но его много поэтому стоимость его не очень высокая;

-хотя и является цветным металлом, но его много поэтому стоимость его не очень высокая; медь -является дорогостоящим материалом. Некоторые электротехнические части содержат практически чистую, без каких либо примесей медь;

-является дорогостоящим материалом. Некоторые электротехнические части содержат практически чистую, без каких либо примесей медь; латунь -также является дорогостоящим материалом;

-также является дорогостоящим материалом; свинец -не является особо дорогим материалом;

-не является особо дорогим материалом; никель -очень дорогой цветной металл, но редко встречается в абсолютно чистом виде, без примесей. С примесями ценится несколько дешевле;

-очень дорогой цветной металл, но редко встречается в абсолютно чистом виде, без примесей. С примесями ценится несколько дешевле; цинк -очень дорогой, при отсутствии большого количества примесей;

-очень дорогой, при отсутствии большого количества примесей; олово -ценится несколько дороже меди, но также редко можно его встретить без примесей;

-ценится несколько дороже меди, но также редко можно его встретить без примесей; нержавеющая сталь-стоит довольно дорого.

Граждане сдающие металлолом очищают окружающую среду, позволяют государству сэкономить природные богатства и получают материальную выгоду, так что сдача металлолома выгодна и государству и отдельным гражданам.