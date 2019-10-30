Какой металлолом можно сдавать

Благодаря приёмным пунктам металлолома можно не только избавится от пришедших в негодность металлических механизмов, которые наверняка найдутся почти в каждом домохозяйстве, но и получить от сдачи металлолома не плохую материальную выгоду.
Кроме этого сдача металлического лома выгодна государству, так как позволит сэкономить залежи полезных ископаемых. Прием металлолома в Москве по высоким ценам осуществляет компания https://metalloloma.ru/.
Виды металлов, которые принимают скупщики металлолома.
Пунктами приёма металлолома принимаются практически все известные металлы. Ими являются:
- медь;
- железо;
- латунь;
- свинец;
- алюминий;
- бронза;
- никель;
- нержавеющая сталь.
Кроме этого различные металлические изделия, такие как:
- старые транспортные средства и их комплектующие части;
- чёрный металл;
- старые отопительные батареи;
- истощившиеся свинцово-кислотные аккумуляторы;
- негодные чугунные ванны;
- прогоревшие металлические печи;
- бытовая и кухонная техника содержащая металлические части, металлическая посуда;
- металлические строительные материалы, пришедшие в негодность;
- сломанные инструменты и огородный инвентарь;
- металлические корпуса различной крупной техники.
Ценовые категории принимаемых пунктами приёма металлолома металлов.
По ценовой категории принимаемый металлолом делится: на чёрный и цветной. Чёрный металлолом ценится дёшево, поэтому его рентабельно сдавать на приёмные пункты только большими партиями.
Цветные металлы являются более редкими, поэтому стоимость цветного лома намного больше и он более охотно принимается скупщиками металлолома.
Немного более конкретных данных:
- алюминий-хотя и является цветным металлом, но его много поэтому стоимость его не очень высокая;
- медь-является дорогостоящим материалом. Некоторые электротехнические части содержат практически чистую, без каких либо примесей медь;
- латунь-также является дорогостоящим материалом;
- свинец-не является особо дорогим материалом;
- никель-очень дорогой цветной металл, но редко встречается в абсолютно чистом виде, без примесей. С примесями ценится несколько дешевле;
- цинк-очень дорогой, при отсутствии большого количества примесей;
- олово-ценится несколько дороже меди, но также редко можно его встретить без примесей;
- нержавеющая сталь-стоит довольно дорого.
Граждане сдающие металлолом очищают окружающую среду, позволяют государству сэкономить природные богатства и получают материальную выгоду, так что сдача металлолома выгодна и государству и отдельным гражданам.