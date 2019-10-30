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Какой металлолом можно сдавать

30 октября 2019

Благодаря приёмным пунктам металлолома можно не только избавится от пришедших в негодность металлических механизмов, которые наверняка найдутся почти в каждом домохозяйстве, но и получить от сдачи металлолома не плохую материальную выгоду.

Кроме этого сдача металлического лома выгодна государству, так как позволит сэкономить залежи полезных ископаемых. Прием металлолома в Москве по высоким ценам осуществляет компания https://metalloloma.ru/.

Виды металлов, которые принимают скупщики металлолома.

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Пунктами приёма металлолома принимаются практически все известные металлы. Ими являются:

  • медь;
  • железо;
  • латунь;
  • свинец;
  • алюминий;
  • бронза;
  • никель;
  • нержавеющая сталь.

Кроме этого различные металлические изделия, такие как:

  • старые транспортные средства и их комплектующие части;
  • чёрный металл;
  • старые отопительные батареи;
  • истощившиеся свинцово-кислотные аккумуляторы;
  • негодные чугунные ванны;
  • прогоревшие металлические печи;
  • бытовая и кухонная техника содержащая металлические части, металлическая посуда;
  • металлические строительные материалы, пришедшие в негодность;
  • сломанные инструменты и огородный инвентарь;
  • металлические корпуса различной крупной техники.

Ценовые категории принимаемых пунктами приёма металлолома металлов.

По ценовой категории принимаемый металлолом делится: на чёрный и цветной. Чёрный металлолом ценится дёшево, поэтому его рентабельно сдавать на приёмные пункты только большими партиями.

Цветные металлы являются более редкими, поэтому стоимость цветного лома намного больше и он более охотно принимается скупщиками металлолома.

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Немного более конкретных данных:

  • алюминий-хотя и является цветным металлом, но его много поэтому стоимость его не очень высокая;
  • медь-является дорогостоящим материалом. Некоторые электротехнические части содержат практически чистую, без каких либо примесей медь;
  • латунь-также является дорогостоящим материалом;
  • свинец-не является особо дорогим материалом;
  • никель-очень дорогой цветной металл, но редко встречается в абсолютно чистом виде, без примесей. С примесями ценится несколько дешевле;
  • цинк-очень дорогой, при отсутствии большого количества примесей;
  • олово-ценится несколько дороже меди, но также редко можно его встретить без примесей;
  • нержавеющая сталь-стоит довольно дорого.

Граждане сдающие металлолом очищают окружающую среду, позволяют государству сэкономить природные богатства и получают материальную выгоду, так что сдача металлолома выгодна и государству и отдельным гражданам.



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