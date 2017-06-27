да придет идея думающему

Чем резать минеральную вату

27 июня 2017

Строительство любого дома предполагает минимизацию тепловых потерь. Решают данную задачу с помощью различных видов утеплителей, среди которых самым популярным считается минеральная вата.

минеральная вата

Она отличается надежностью и длительным сроком службы, так как прекрасно противостоит возгоранию и гниению. Ознакомиться с основными техническими характеристиками минеральной ваты можно на сайте http://www.minvatka.com.

Классификация утеплителя

Минеральная вата представляет собой продукт, который имеет волокнистую структуру. Это позволяет добиться качественных показателей тепло- и звукоизоляции.

Выделяют несколько видов такого утеплителя:

  • Стеклянная минеральная вата. Изготавливают продукт из тонких нитей расплавленного стекла.
  • Каменная минвата. Основным компонентом этого вещества являются расплавы разных горных пород.
  • Шлаковая минеральная вата – получают из доменных шлаков.

Все виды этого утеплителя выделяют в воздух мелкие частицы волокон и фенолформальдегидных смол. Это может быть причиной различных заболеваний. Чтобы минимизировать воздействие этих веществ, при укладке ее изолируют с помощью специальных пленок.

чем резать минеральную вату

Инструменты для резки

Обработка минеральной ваты не является очень сложной, что позволяет выполнять все работы самостоятельно. Резать утеплитель можно несколькими инструментами:

  1. Канцелярский нож. Подойдет лишь для тонких листов материала.
  2. Ножовка по металлу. С ее помощью можно обрабатывать вату толщиной больше 50 мм.
  3. Специальные ножи. Внешне они во многом напоминают пилы с мелкими зубьями. Но при этом они не разводятся в сторону и располагаются в одну линию.
  4. Хлебный нож. При отсутствии любого другого инструмента это изделие также прекрасно справиться с минеральной ватой.

Следует отметить, что все лезвия должны быть очень острыми. Это позволит минимизировать вытягивание волокон со структуры мата. Проводить резку специалисты рекомендуют перед тем, как рулон развернут.

Если же вам нужно получать элементы сложной формы, тогда лучше использовать специальные режущие станки. Они могут обрабатывать вату не только по прямой, но и по кругу. Это очень важно, особенно в промышленном производстве. Если же это одноразовая задача, то покупка такого инструмента будет нецелесообразной и лучше использовать подручный материал.

Перед тем, как выполнять резку, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы минимизировать затраты используемых листов.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • serge: Да мало ли какие цели могут быть и поводы. Праздники, как и работа сближает людей. Совместный досуг никогда не...
  • ваше имя: ваш комментарий
  • РоманБ: Главное – помнить старые слова о том, что человек в ответе за прирученных. И еще один совет: не стоит...
  • Сергей: Наша компания работает с Medor с 2011 года и можем смело сказать о них как о профессионалах,знающих свое...
  • Егор: Все сервисы ерунда, самый адекватный из всех что пробовал это https://smmcake.ru/

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!