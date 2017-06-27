чем резать минеральную вату

Строительство любого дома предполагает минимизацию тепловых потерь. Решают данную задачу с помощью различных видов утеплителей, среди которых самым популярным считается минеральная вата.

Она отличается надежностью и длительным сроком службы, так как прекрасно противостоит возгоранию и гниению. Ознакомиться с основными техническими характеристиками минеральной ваты можно на сайте http://www.minvatka.com.

Классификация утеплителя

Минеральная вата представляет собой продукт, который имеет волокнистую структуру. Это позволяет добиться качественных показателей тепло- и звукоизоляции.

Выделяют несколько видов такого утеплителя:

Стеклянная минеральная вата. Изготавливают продукт из тонких нитей расплавленного стекла.

Каменная минвата. Основным компонентом этого вещества являются расплавы разных горных пород.

Шлаковая минеральная вата – получают из доменных шлаков.

Все виды этого утеплителя выделяют в воздух мелкие частицы волокон и фенолформальдегидных смол. Это может быть причиной различных заболеваний. Чтобы минимизировать воздействие этих веществ, при укладке ее изолируют с помощью специальных пленок.

Инструменты для резки

Обработка минеральной ваты не является очень сложной, что позволяет выполнять все работы самостоятельно. Резать утеплитель можно несколькими инструментами:

Канцелярский нож. Подойдет лишь для тонких листов материала. Ножовка по металлу. С ее помощью можно обрабатывать вату толщиной больше 50 мм. Специальные ножи. Внешне они во многом напоминают пилы с мелкими зубьями. Но при этом они не разводятся в сторону и располагаются в одну линию. Хлебный нож. При отсутствии любого другого инструмента это изделие также прекрасно справиться с минеральной ватой.

Следует отметить, что все лезвия должны быть очень острыми. Это позволит минимизировать вытягивание волокон со структуры мата. Проводить резку специалисты рекомендуют перед тем, как рулон развернут.

Если же вам нужно получать элементы сложной формы, тогда лучше использовать специальные режущие станки. Они могут обрабатывать вату не только по прямой, но и по кругу. Это очень важно, особенно в промышленном производстве. Если же это одноразовая задача, то покупка такого инструмента будет нецелесообразной и лучше использовать подручный материал.

Перед тем, как выполнять резку, важно проконсультироваться со специалистом, чтобы минимизировать затраты используемых листов.