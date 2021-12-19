Как посмотреть инстаграм истории с помощью StoriesIG и Insta-Stories

Раньше большинство пользователей публиковало каждый свой шаг, начиная от еды, заканчивая другими вещами, которыми им хотелось поделиться со своими подписчиками.

После того, как появился формат Сториз, они перестали так делать, потому что такие посты откровенно захлямляют Ленту и превращают ее в какую-то сумбурную галерею. Вместо этого теперь такие фото или короткие видео, мемы, приколы и просто смешные картинки можно выставлять в Сториз.

Это статусы, которые исчезают через 24 часа. Но, их можно сохранить в Архив, чтобы гости странички потом могли их пересматривать. Владелец страницы видит, кто смотрит его Истории. Некоторые специально создают «левые» аккаунты, типа «Ноготочки Самара» и так далее., чтобы не раскрывать свою личность.

Но, многие пользователи, прекрасно понимая, что это засланный казачок, могут заблокировать фейковый аккаунт. Как же быть в такой ситуации? Если хочется оставаться инкогнито. Ситуацию можно спасти при помощи специальных сервисов: storiesig.me и Insta-Stories, которые позволяют смотреть инстаграм истории анонимно онлайн и без регистрации аккаунта.

Кроме этого, можно скачать фото и видео с инстаграм на телефон либо компьютер совершенно бесплатно.

Что это такое

Это специальные сервисы, которые позволяет через ПК и стандартный браузер или смартфон просматривать Инста сторисы анонимно.

При этом пользователь, которому принадлежит просматриваемая страничка, даже не узнает о том, что Сториз смотрели. Казалось бы есть более простая альтернатива. Ведь можно в браузере зайти на сам Инстаграм и страничку, которая интересует.

Но, Инстаграм не позволяет просто так смотреть ни сториз, ни посты. Необходимо авторизироваться. Поэтому этот вариант отпадает сразу. А через такие сервисы все просто, быстро и без следов. Единственный минус – Сториз закрытых аккаунтов просмотреть не получится.

Как посмотреть истории в Инстаграм через СторисИГ и Инстасторис

Как смотреть истории без ведома других? — ничего сложного нет.

Необходимо зайти на официальный сайт этих сервисов. На главной странице все максимально понятно, так как она оформлена в стиле минимализм. Ничего лишнего и отвлекающего. Там есть специальная строка поиска, куда вводится ссылка на интересующую страницу.

После нажатия соответствующей кнопки, система автоматически переходит на страничку Инстаграм анонимно. Можно нажать на «кружочек», если он обведен красным и начать смотреть истории.

А в сервис Insta-Stories, помимо просмотра, истории еще можно скачивать и сохранять. Очень удобная и часто нужная вещь. Владелец странички не узнает что его историю кто-то смотрел или даже скачал и сохранил.

С помощью данных сервисов смотреть истории Инстаграм в режиме инкогнито легко и удобно!