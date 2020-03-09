Чат-боты и мессенеджеры: невидимые помощники вашего бизнеса

На данный момент использование ботов и мессенджеров в современном бизнесе – достаточно обыденное явление. Все бренды, от мала до велика, в том числе и компания Веб Бизнес Маркетинг, могут похвастаться использованием этого технического новшества: начиная от чата на странице Вконтакте или Facebook и заканчивая своим собственным Telegram каналом.
Популярность современной технологии возросла с расширением ее функций, а начиналось все с простого обмена сообщениями между собеседниками. Теперь обычный чат-бот при необходимости можно использовать уже в качестве полноценного метода инструментов онлайн-маркетинга.
Наверняка, вы задались вопросом, как можно использовать обычное приложение, но с маркетинговой составляющей. Web Business Marketing раскрывает несколько действенных советов:
- Рассылка различных информационных статей в удобном для восприятия формате.
- Рассылка уведомлений о текущих акциях и распродажах в вашем магазине.
- Поддержка клиентов по широкому кругу вопросов.
- Внедрение актуальной статистики из мессенджеров в CRM-систему и создание более автоматизированной системы заказов.
- Создание и формирование базы постоянных клиентов и потенциальных покупателей.
Технология чат-ботов сейчас находится на стадии развития, но при этом уже она может похвастаться несколькими маркетинговыми плюшками.
- База клиентов. Для того, чтобы существенно увеличить базу клиентов, собирайте о них персональные данные, а так же предлагайте подарки и бонусы за подписку. В дальнейшем персональная информация о покупателе поможет вам делать более сегментированную рассылку уже в самом чате без использования электронной почты.
- Поддержка пользователей. Некоторые боты могут самостоятельно генерировать персонализированные предложения для клиентов, на основе анализа их предпочтений. Например, показывать историю покупок клиента, искать ближайшие адреса магазинов и составлять список покупок.
- Опросы. В окне чата можно разместить опрос на интересующую вас тему, а затем, по результатам ответов, составлять будущую бизнес-стратегию.
- Заказы. Окно бота можно использовать для оформления и приема заказов – этот ход поможет существенно оптимизировать процесс ведения бизнеса в интернете.
Такие флагманы сферы чат-ботов, как Facebook и Telegram, сегодня могут ответить практически на все вопросы, которые возникают у пользователей сети.
Поэтому, чтобы упростить процесс ведения бизнеса или сделать его более эффективным и результативный самое время начать использовать приложения для чатов.
Создать индивидуальный чат-бот можно на различных конструкторах в интернете или поручить этот процесс профессиональным разработчикам.
Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о том, как создать чат-бот для бизнеса.