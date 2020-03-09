Чат-боты и мессенеджеры: невидимые помощники вашего бизнеса

На данный момент использование ботов и мессенджеров в современном бизнесе – достаточно обыденное явление. Все бренды, от мала до велика, в том числе и компания Веб Бизнес Маркетинг, могут похвастаться использованием этого технического новшества: начиная от чата на странице Вконтакте или Facebook и заканчивая своим собственным Telegram каналом.

Популярность современной технологии возросла с расширением ее функций, а начиналось все с простого обмена сообщениями между собеседниками. Теперь обычный чат-бот при необходимости можно использовать уже в качестве полноценного метода инструментов онлайн-маркетинга.

Наверняка, вы задались вопросом, как можно использовать обычное приложение, но с маркетинговой составляющей. Web Business Marketing раскрывает несколько действенных советов:

Рассылка различных информационных статей в удобном для восприятия формате. Рассылка уведомлений о текущих акциях и распродажах в вашем магазине. Поддержка клиентов по широкому кругу вопросов. Внедрение актуальной статистики из мессенджеров в CRM-систему и создание более автоматизированной системы заказов. Создание и формирование базы постоянных клиентов и потенциальных покупателей.

Технология чат-ботов сейчас находится на стадии развития, но при этом уже она может похвастаться несколькими маркетинговыми плюшками.

База клиентов. Для того, чтобы существенно увеличить базу клиентов, собирайте о них персональные данные, а так же предлагайте подарки и бонусы за подписку. В дальнейшем персональная информация о покупателе поможет вам делать более сегментированную рассылку уже в самом чате без использования электронной почты.

Поддержка пользователей. Некоторые боты могут самостоятельно генерировать персонализированные предложения для клиентов, на основе анализа их предпочтений. Например, показывать историю покупок клиента, искать ближайшие адреса магазинов и составлять список покупок.

Опросы. В окне чата можно разместить опрос на интересующую вас тему, а затем, по результатам ответов, составлять будущую бизнес-стратегию.

Заказы. Окно бота можно использовать для оформления и приема заказов – этот ход поможет существенно оптимизировать процесс ведения бизнеса в интернете.

Такие флагманы сферы чат-ботов, как Facebook и Telegram, сегодня могут ответить практически на все вопросы, которые возникают у пользователей сети.

Поэтому, чтобы упростить процесс ведения бизнеса или сделать его более эффективным и результативный самое время начать использовать приложения для чатов.

Создать индивидуальный чат-бот можно на различных конструкторах в интернете или поручить этот процесс профессиональным разработчикам.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией о том, как создать чат-бот для бизнеса.