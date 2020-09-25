Бумажные пакеты – самая распространенная тара и упаковочный материал. Маркетологи уже давно стали их использовать в качестве недорогой рекламной площадки.

Достаточно нанести логотип компании, любое другое изображение и за счет того, что распространяются пакеты массово, о фирме или рекламируемом продукте очень скоро узнает большое количество народа. Бумажные пакеты заказать в Москве по выгодным ценам предлагает крупная типография acard.ru.

Как изготавливают бумажные пакеты с логотипом

Изготовление бумажных пакетов с логотипом осуществляется в несколько этапов, каждый из которых важен по-своему. Хотя сам бумажный пакет на вид кажется простым, технология его изготовления сопряжена с определенными трудностями. Процесс производства запускается только после утверждения макета.

На основании него и утвержденного тиража, компания производитель закупает требуемый объем материала определенной плотности. В большинстве случаев это мелованная бумага.

Существуют определенные требования и к самой бумаге. Она должна быть не пересушенной и не переувлажненной. В первом случае это может привести к появлению трещин на сгибах, во втором случае качество печать получиться низкого качества. Из бумаги получают полуфабрикат, представляющий собой слоеный бумажный рукав.

Склейка каждого слоя осуществляется продольно или поперечно. Если изделия предназначаются для транспортировки и хранения сыпучих продуктов, то на этом этапе выполняется перфорация поверхностей. Следующий этап – нанесение логотипа или цветного изображения.

Печатные технологии, используемые при изготовлении бумажных пакетов

Производитель используется проверенные временем технологии, которые за последнее десятилетие смогли зарекомендовать себя с лучшей стороны:

офсетная печать. Технология массового производства. Используется в тех случаях, когда тираж большой, а к качеству печати не предъявляются высокие требования;

шелкография. Применяется в основном в тех случаях, когда на пакет требуется нанести только логотип или небольшой по размерам рисунок. Печать выполняется на уже готовый продукт. Тираж, как правило, бывает не более 1000 штук. Не применяется для нанесения полноцветной печати, так как некачественно передаются полутона;

флекосграфия. Бывает многоцветной и монохромной. Применима для больших тиражей;

тиснение. Используется в тех случаях, когда требуется выделить отдельный фрагмент изображения.

Самой дорогостоящей технологией считается изготовление штампов.

Как обеспечивается прочность пакетного дна

После нанесение логотипа или изображение, осуществляется прошивка или склейка дна. Не отличаются высокой прочностью пакеты со склеенными днищами, но зато они стоят дешевле. Если пакет в дальнейшем предполагается использовать под массивную продукцию, то тогда осуществляется прошивка дна.

Повышается показатель прочности сшитого пакета путем нанесения тамбурного шва. Кроме этого, в зависимости от предназначения пакета, может быть выполнена вставка клапана, что делается на специализированном оборудовании.

Какое используется оборудование

Для производства бумажных пакетов может использоваться самое различное специальное оборудовании. Есть перечень базового набора оборудования, без которого выпуск бумажных пакетов наладить невозможно: