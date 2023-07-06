Как создать новый аккаунт vk

Для начала разберемся, что такое vk. Казалось бы, значение этой аббревиатуры знает почти каждый, тем не менее, уточним, что речь идет про популярную социальную сеть вКонтакте. Некоторые говорят, что этот российский вариант социальной сети является полнейшим плагиатом с американской Фейсбук, а другие считают, что ВК гораздо более функциональный и привлекательный вариант. Приобрести аккаунты vk можно на сайте cryptocartel.cc.

Для чего пользоваться вКонтакте

Так или иначе, пользуются российской социальной сетью в основном только на русскогворящих территориях, то есть речь идет в по большей части про Россию и ближайшие страны. Тогда как Фейсбуком, к примеру, пользуются по всему миру.

С другой стороны, пользоваться вконтакте более чем актуально для многих современных людей, так как социальная сеть предоставляет огромное количество возможностей для решения самых разных задач:

Общение и поиск других людей;

Чтение новостей и поиск различных данных;

Различные варианты заработка;

Творческая самореализация.

При этом следует отметить, что каждый из этих пунктов раскрывается обилием разнообразных возможностей. Возьмем, скажем, заработок, который доступен, как при помощи инструментария, который предоставляет собственно платформа, так и при помощи других вариантов.

Помимо того следует учитывать огромное количество приложений, гигантские библиотеки книг и музыки.

Как регистрироваться вКонтакте

Таким образом, мы поняли, что аккаунт в этой социальной сети может пригодиться для самых разных задач, от карьеры до развлечений, от общения до творчества.

Да и в целом современные люди во многом существуют в виртуальном пространстве, как некий образ, который вы формулируете при помощи собственного аккаунта.

Осталось только зарегистрироваться. Собственно процесс вполне понятен и элементарен. Для начала вам потребуется посетить официальную страницу социальной сети и нажать на кнопочку регистрация. Не волнуйтесь, интерфейс понятен и кнопочку не составляет проблем отыскать.

После этого нужно указать личные данные (кстати, для регистрации также потребуется электронная почта и мобильник) которые возможно указывать как досконально, так и менее подробно. Некоторые для анонимности используют не совсем точный вариант.

Кстати говоря, для регистрации некоторые также используют виртуальные номера мобильных телефонов, которые позволяют регистрировать сразу ряд аккаунтов.

Помимо этого, вполне удобным вариантом является сделанные специальными компаниями аккаунты приобрести.