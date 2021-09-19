Современный мир ежедневно улучшается при помощи создания различных гаджетов, упрощающих жизнь человека. Bluetooth наушники – это очень удобный и компактный гаджет, предназначенный для прослушивания музыки на смартфоне. Рассмотрим лучшие варианты беспроводных наушников, которые можно приобрести в 2021 г. По выгодным ценам Bluetooth наушники оптом предлагает компания itsellopt.com.ua.

Sony WH-1000

XM4 Данная модель беспроводных наушников считается лучшей, поскольку обладает очень качественным шумоподавлением, хорошим звуком, встроенным датчиком, позволяющим воспроизводить и останавливать запись, многоточечным воспроизведением и другим множеством полезных функций.

Преимущества:

Отличная комплектация;

Шумоподавление;

Натуральный и масштабный звук;

Высокое качество материалов;

Огромная функциональность;

Автономность.

Недостатки:

Высокая стоимость;

Отсутствие защиты от попадания влаги.

Bose quietcomfort 35

Отличная модель для любителей хороших басов, чистого звука и удобной комплектации.

Так же, как и предыдущая модель, наушники отличаются отличным подавлением шума, благодаря встроенным внешним микрофонам, которые контролируют фоновые шумы.

Данная модель ориентирована на мощные басы, которые, тем не менее, не перебивают другие частоты. Заряд батареи держится до 20-ти часов непрерывного прослушивания звукозаписи, что позволяет вам забыть о частой подзарядке своих Bluetooth наушников. Преимущества:

Заряд батареи до 3-х часов;

2 микрофона;

Отличное шумоподавление;

Поддержка IOS;

Автономность;

Небольшой вес;

Высокая чувствительность;

Большой радиус действия.

Недостатки:

Несовершенная система работы при подключении к компьютеру.

Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Эта модель создана для любителей вакуумных наушников, которые практически не занимают места и всегда удобно носить с собой.

С ними можно получить максимум чистого и натурального звука от любимых песен и четкого и понятного звука при разговоре. Они обладают большим функционалом, системой шумоподавления и высокой чувствительностью.

Преимущества:

Высокая емкость аккумулятора;

Время беспрерывной работы до 6-ти часов;

Большой диапазон частот;

Маленький вес;

Высокая чувствительность.

Недостатки:

Высокая цена;

Неудобная система управления.

Все модели обладают своими особенностями и характеристиками, изучив которые, можно смело делать выбор среди лучших беспроводных наушников 2021 г.