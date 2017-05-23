Аутстаффинг — что это такое простыми словами

Организация бизнеса зачастую предполагает привлечение временных работников, что не всегда возможно. Сегодня существует несколько вариантов решения данной проблемы, которые позволяют очень эффективно развивать свое собственное дело.

Одним из таких направлений является аутстаффинг, решающий проблему временного использования сотрудников. Используя аутстаффинг, можно нанимать специалистов разных направлений. Более детально о подобной услуге в области мерчендайзинга можно узнать на сайте http://plan-o-gram.ru.

Основные понятия

Аутстаффинг представляет собой определенную услугу, которая позволяет использовать работников другой организации. По-простому это можно объяснить таким путем:

Организация, нуждающаяся во временных сотрудниках, обращается к специальной фирме и просит ее наддать таких специалистов на определенное время. Компания, занимающаяся аутстаффингом, на основе договора отправляет (делегирует) своих сотрудников на нужный объект или ставит им конкретные задачи. После выполнения всех операций, выполняется сдача отчета и его проверка. Оплата за услуги идет непосредственно на счета компании, которая предоставляла сотрудников.

Отличительной особенностью такого подхода является то, что специалисты на время выполнения задач не оформляются другим работодателем. Оплата труда производится организацией, которая и предоставляет услуги аутстаффинга. Таким образом, человек работает на одного, а получает зарплату у другого.

Положительные и отрицательные стороны

Услуги аутстаффинга относительно новы в нашей стране и не являются очень распространенными. Но все-таки такой подход имеет несколько весомых преимуществ:

Значительное снижение затрат на оплату и удерживание стационарных сотрудников. Отсутствие уплаты налогов на каждого человека, так как он просто не оформляется.

Возможность проводить сезонные работы, исключая полноценный наем и оформление всей документации.

Выбор качественных специалистов и т.д.

Но все-таки такой подход имеет множество весомых недостатков:

Не все сотрудники могут выполнять качественно поставленные задачи, так как они не зависят от компании, которая их ставит.

Минимальный уровень мотивации работника.

Отсутствие гарантий выполнения поставленной задачи в конкретный срок. Это можно также отнести и к качеству работы.

Аутстаффинг — это современное направление, позволяющее в некотором роде разделить роли конкретных целевых направлений.