Как сделать бейджик с логотипом

Конечно же, множество людей уже знают что такое бейджики, и с комфортом ими пользуются. Ведь эти штуки не только красиво смотрятся иногда даже дополняя стиль одежды человека, так ещё и помогают избежать лишних вопросов, ведь чтобы узнать всю необходимую информацию достаточно просто взглянуть на бейдж.

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Вездесущность и разнообразие

Поскольку бейджик это неотъемлемый элемент любых семинаров, выставок, конференций, даже просто магазинов и кафе, то и разнообразие этого элемента образа работника великое множество, ведь иногда его дизайн очень важен. Более того, некоторые фирмы требуют также наличие на бейджике специального фирменного логотипа. Какие же бывают бейджики? Насколько велико их разнообразие? А вот посмотрите.

Вариант с постоянным логотипом, но сменным наполнением, путем замены панели. Часто случаются ситуации, в которых информацию на такой карточке необходимо заменить. Возможно, уволился сотрудник, или же произошла смена кадров. Такой вид бейджей помогает экономить деньги и избежать загрязнения окружающей среды выбрасываемым отработанным пластиком.

Бейджики выполненные из акрила не позволяющие менять их содержимое. Они очень яркие, красивые, могут быть самых разных форм, цветом и вариантов дизайна. Среди их плюсов можно отметить внешнюю привлекательность и возможность сделать их уникального дизайна подходящего конкретно вашей организации.

Пластиковые решения, которые могут быть часто выполнены в градиентном переливающимся варианте, эти бейджи часто смотрятся как металлические, но не имеют минусов последних и стоят дешевле. Ведь металлические не отличаются особой долговечностью службы, они могут погнуться, покрыться ржавчиной, затереться, потеряв эстетику. Пластиковые же лишены таких минусов полностью, к тому же лишены бликов при отражении от источника света.

Бейджи из дерева, полностью экологичные решения выглядящие притягательно за счет использования естественных материалов. Лично мне очень нравится структура дерева, у меня такого типа используется пол, и даже чехол для телефона, потому бейджи, отправляя нас ассоциативно куда-то на природу, уже при первом взгляде настроят собеседника на более умиротворенную ноту и расположат носителя такого бейджа в лучшем свете.

Полезен может быть также вариант в виде карты, в которую можно поместить чип с необходимыми данными сделав такой бейдж ключом, или же идентификационной картой. Словом, определителем личности.

Как вы видите, разнообразие бейджей огромно и велико. Выбрать что вам больше нравится, и заказать партию бейджей с уникальным дизайном вы сможете на нашем сайте.