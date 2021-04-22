Ароматические увлажнители воздуха - возможности использования

Нюх – 1 из важнейших чувств людей, которое занимает особенную значимость в повседневности. Так благодаря запахам человек ассоциирует что-то с чем-то: будь то аромат из родного детства, или до мурашек трепетный запах родимого дома, который отпечатался в славных воспоминаниях и греющими флешбеками обволакивает душу теплом и уютом.

Зная этот факт предприниматели не упускают возможность предоставлением сопутствующих услуг в СПА-центрах. В наше время почти невозможно встретить расслабляющее заведение без ароматической составляющей в своей релакс-программе.

Если рассказывать о других заведениях, то можно смело упомянуть о ресторанах и кафе, которые благодаря своему запаху воздействуют на потенциальных клиентов с улицы: например, доносящийся запах только приготовленной выпечки или свежезаваренного черного

Крепкого кофе. Не всегда эти ароматы являются причиной работы самой печи или кофемашины.

Многие владельцы гастрономических заведений используют аромаувлажнители с эфирными маслами.

Закономерно, узнав о таких машинах, люди захотели сделать так, чтобы и у них дома восседала нужный микроклимат. И дело тут не только в аромате. Крайне часто уровень влажности микроклимата в жилище оставляет желать лучшего, из-за этого индивидуум подвергается более сильной опасности со стороны вирусов и бактерий. Принимая как факт то, что человек состоит из жидкости в среднем на 70%, важно жить и пребывать в благоприятной для этого среде.

Что уж рассказывать о лечебных свойствах ароматерапии.

Во многих санаториях, вы можете помнить из юношества, дети собирались в одной комнате, где под звуки пения птиц вдыхали запахи хвойных лесов и весенних лугов, тем самым успокаивая нервную систему.

Эфирные масла идеально подходят для:

Снятия напряжения и чувство тревожности тревоги (сандал, ромашка, лаванда и т.д. );

Купирование симптомов при ОРВИ и заболеваний легких (эвкалипт);

Помощь при депрессии (отличный вариант – эфирные масла розы)

Персональные предпочтения индивидуума в выборе масел на основании его ощущений после ароматерапии;

Предостережения при ароматерапии

Эфирные масла не представляют опасности для организма человека, но тут как во всем, необходимо предерживать допустимую производителем дозировку и не превышать её предельные значения. Если придерживаться заявленным правилам, то о последствиях эфирных масел вы сможете узнать только из-за печального опыта собственных друзей и знакомых.

Познакомьтесь с более глубокой статьей о возможностях увлажнителей воздуха с ароматерапией