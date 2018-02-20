Английский язык: что значит уровень Intermediate

Устраиваясь на работу, от многих современных специалистов требуется знание английского языка на уровне intermediate. Согласно общеевропейской компетенции, его обозначают маркировкой B1.



Если вы планируете освоить уровень intermediate, следует заняться поиском подходящих курсов. Для этого необходимо ввести в строку поиска школа английского языка в Харькове, после чего ознакомиться с предложенными вариантами.

Уровень intermediate: особенности

С недавних пор, многие компании при выборе специалистов ориентируются на европейскую систему оценки владения языком. Уровень intermediate считается средним, и чаще всего обозначается маркировкой B1.

Люди, владеющие данной степенью, свободно разговаривают на английском языке. Уровень intermediate позволяет вести беседы на профессиональные и бытовые темы.

Человек, владеющий средней степенью, имеет довольно обширный словарный запас. Это позволяет не только свободно вести диалог, но и хорошо воспринимать речь других людей.

Кроме этого, уровень intermediate включает в себя изучение не только базовых вариантов, а и различных пословиц, идиом и устойчивых выражений. Также, происходит освоение следующих пунктов:

абстрактные значения;

антонимы;

синонимы.

Специалист, владеющий уровнем английского языка intermediate, не должен запинаться во время разговора. Кроме этого, особое внимание во время изучения ступени B1 уделяется грамматике.

В сравнении с начальными уровнями, intermediate охватывает более широкий круг текстов на разные темы. Пользователь способен создать довольно ясное и детализированное описание отдельных предметов и явлений.

Что нужно знать?

Если вы уже успели ознакомиться с начальными и базовыми азами английского языка, можно заняться освоением среднего уровня. В этом случае, от ученика требуется:

наличие словарного запаса 3000—5000;

понимание текстов начального и среднего уровня;

свободное чтение книг на английском.

Стоит отметить, что люди, владеющие данным уровнем, не всегда могут поддержать темы, в которых используются слова и фразы с определенной спецификой. Достаточно того, что пользователи хорошо и бегло разговаривают о бытовых вещах и разбираются в нюансах, касающихся их профессии.

В основном, освоения среднего уровня вполне достаточно для приема на ту работу, где требуется знание английского языка.