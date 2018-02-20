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Английский язык: что значит уровень Intermediate

20 февраля 2018

Устраиваясь на работу, от многих современных специалистов требуется знание английского языка на уровне intermediate. Согласно общеевропейской компетенции, его обозначают маркировкой B1.
Английский язык: что значит уровень Intermediate
Если вы планируете освоить уровень intermediate, следует заняться поиском подходящих курсов. Для этого необходимо ввести в строку поиска школа английского языка в Харькове, после чего ознакомиться с предложенными вариантами.

Уровень intermediate: особенности

С недавних пор, многие компании при выборе специалистов ориентируются на европейскую систему оценки владения языком. Уровень intermediate считается средним, и чаще всего обозначается маркировкой B1.

Люди, владеющие данной степенью, свободно разговаривают на английском языке. Уровень intermediate позволяет вести беседы на профессиональные и бытовые темы.

Человек, владеющий средней степенью, имеет довольно обширный словарный запас. Это позволяет не только свободно вести диалог, но и хорошо воспринимать речь других людей.

Кроме этого, уровень intermediate включает в себя изучение не только базовых вариантов, а и различных пословиц, идиом и устойчивых выражений. Также, происходит освоение следующих пунктов:

  • абстрактные значения;
  • антонимы;
  • синонимы.

Специалист, владеющий уровнем английского языка intermediate, не должен запинаться во время разговора. Кроме этого, особое внимание во время изучения ступени B1 уделяется грамматике.

Английский язык: что значит уровень Intermediate

В сравнении с начальными уровнями, intermediate охватывает более широкий круг текстов на разные темы. Пользователь способен создать довольно ясное и детализированное описание отдельных предметов и явлений.

Что нужно знать?

Если вы уже успели ознакомиться с начальными и базовыми азами английского языка, можно заняться освоением среднего уровня. В этом случае, от ученика требуется:

  • наличие словарного запаса 3000—5000;
  • понимание текстов начального и среднего уровня;
  • свободное чтение книг на английском.

Стоит отметить, что люди, владеющие данным уровнем, не всегда могут поддержать темы, в которых используются слова и фразы с определенной спецификой. Достаточно того, что пользователи хорошо и бегло разговаривают о бытовых вещах и разбираются в нюансах, касающихся их профессии.

В основном, освоения среднего уровня вполне достаточно для приема на ту работу, где требуется знание английского языка.



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