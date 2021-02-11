Вентилируемые фасады сегодня популярны как в капитальном, так и в частном строительстве. Одним из важных вопрос при их создании является правильный выбор облицовочного материала. Он должен хорошо противостоять воздействию атмосферных осадков и климатических условий, выглядеть эстетично, презентабельно, обладать длительным сроком эксплуатации, без потери первоначального вида.

Всем этим требованиям в полной мере отвечают алюминиевые композитные панели или как его еще принято называть – алюкобонд.

Что представляют собой алюминиевые композитные панели

Это облицовочный, достаточно пластичный материал, являющийся хорошим теплоизолятором.

Обладает достаточной прочностью, при своей небольшой толщине, которая может составлять от 0,2 до 0,5 мм. По структуре, это трехслойный материал, где внешние слои выполнены из алюминия, а между ними находится наполнитель.

В качестве наполнителя могут использоваться полимеры или натуральный минеральный утеплитель. Друг с другом слои прочно соединены с помощью клеевых составов, при этом соединение может происходить на молекулярном уровне.

Лицевая сторона обрабатывается защитным покрытием, методом распыления полимерных составов. Тыльная сторона также обрабатывается специальными составами, которые исключают возможность воздействия на алюминий агрессивных внешних факторов.

Для защиты поверхностного декоративного слоя при транспортировке, она покрывается пленкой, которая легко удаляется, как правило, уже после монтажа панелей на фасад.

Разновидности облицовочного материала

Классификация композитных алюминиевых панелей осуществляется по множеству критериев:

Наполнитель. Это может быть минеральная вата, либо полимерный материал. Выбор композита по виду наполнителя осуществляется на основе условий эксплуатации панелей после монтажа, требований к звуко- и теплоизоляции;

Защитное покрытие. На лицевую поверхность напыляются различные полимерные составы, защищающие металл от внешних негативных воздействий и придающие лицевой поверхности высокие декоративные свойства.

Есть еще сотовые композитные панели. В них в качестве промежуточного слоя применяют каркас из алюминиевых пластин.

Материал отличается высокими прочностными характеристиками, хорошо противостоит воздействию открытого огня, поэтому разрешен для облицовки фасадов многоэтажных жилых домов.