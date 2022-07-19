Алексей Анатольевич Кристелев о важности психологической поддержки для представителей промышленности сферы транспорта

Работа в промышленной сфере требует от сотрудников хорошего состояния здоровья. Причем, речь идет не только о физическом, но также и о психологическом здоровье.

"Здоровые рабочие места – это залог будущей стабильности компании" — сообщил Алексей Анатольевич Кристелев со ссылкой на представителя Минпромторга.

Проект "Здоровая рабочая среда" является комплексом мероприятий по повышению благоприятного социально-психологического климата в коллективах предприятий транспортной отрасли, нацеленных на создание здоровой рабочей среды и укрепление атмосферы сотрудничества между работодателями и профсоюзами.

Проект реализуется в рамках отраслевых международных программ, реализуемых Международной организацией труда в странах СНГ, а также на основе собственных договоренностей и взаимоотношений со сторонами по приоритетным направлениям социально-трудовых отношений. Подробнее по ссылке www.kristelev-a-a.ru

Начиная с 2008 года, предприятие регулярно поддерживает контакты со специалистами Отраслевого центрального совета профсоюзов в сфере транспорта и коммуникаций на тематических семинарах, посвященных деятельности транспортников, с целью улучшения социально-экономической обстановки и уровня оплаты труда.

Во время проведения семинаров неоднократно отмечалось, что вопросы оптимизации условий труда и обеспечения безопасных условий труда работников принимаются во внимание как нанимателями, так и профсоюзными организациями при принятии решений, направленных на улучшение условий труда, уменьшение производственного травматизма и профзаболеваемости.

В рамках проекта "Здоровый рабочий климат" УП "Автотранс" за период 2008 – 2021 гг. установило несколько форм сотрудничества, среди которых:

ежеквартальное проведение анализа и анализа условий труда в подразделения и цехи на соответствие действующим законодательным и нормативным актам; по итогам мероприятий данного проекта осуществляется обмен информацией о положении дел по охране труда и производственной санитарии; журнал "Weekly Quality Overview of Occupational Safety and Health (VCOSH)" (ежемесячный обзор условий труда по отрасли) дает информацию о состоянии условий труда на рабочих местах и рабочих местах с особыми условиями труда.

Дополнительная информация доступна на онлайн-ресурсе https://www.kristelev-a-a.ru/