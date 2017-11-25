Аккредитация предприятий на таможне

Начинающие предприниматели часто задаются вопросом: зачем нужна аккредитация на таможне? Она необходима для идентификации и отображения данных в карточке аккредитации.

Это касается названия компании, ее расположения и регистрации, руководителя и лиц, которые имеют право взаимодействовать с таможней от лица фирмы, собственника, а также банковских счетов, свидетельств плательщиков налогов и др.

Такое оформление позволяет компании осуществлять таможенное оформление на территории таможни, в зоне которой значится юридический адрес фирмы. В процессе аккредитации компанию прикрепляют к определенному таможенному посту.

В том случае, если предстоит экспресс-отправление, потребуется специализированная таможня.

Сегодня как малому, так и крупному бизнесу приходится несладко: кризис, конкуренция растет. Фирмы, имеющие твердую установку занять лидерские позиции и не желающие сдаваться, стремятся зайти на зарубежные рынки.

Процесс это непростой, он состоит из огромного числа ограничений и особенностей. Первым этапом на пути к новым свершениям за границей и является получения карточки аккредитации.

Это первое, с чего нужно начинать, если вы намерены стать импортером. Без нее следующие шаги попросту технически невозможны.

Основные этапы аккредитации состоят из выбора таможенного пункта. Далее нужно заполнить заявку, не допуская никаких ошибок, после чего бумаги подлежат сдаче в таможенные органы.

После получения аккредитационная карта передается сотруднику таможни. Многие недооценивают непредвиденные ситуации, которые могут при этом возникнуть.

Речь идет о так называемом человеческом факторе, бытовых проблемах и банальных очередях. Это никак не ускоряет получение необходимых документов, а значит – доставка груза задерживается, появляется риск срыва поставок и неустоек.

Самостоятельное оформление может затянуться надолго, поэтому не стоит откладывать подачу заявки. Квалифицированный таможенный брокер поможет сделать это как можно скорее.

Таможенно-брокерская контора «Инвекта» оказывает такие услуги более 18-ти лет и имеет огромный опыт в оформлении как импорта, так и экспорта.

Опытные субъекты ВЭД знают: порой скорость получения документов может находиться в прямой зависимости от настроения сотрудника таможни. Чтобы подстраховать себя от таких казусов, лучше обращаться к профессиональным брокерам.

Далее на видео вы можете ознакомиться с информацией про организацию таможенного контроля.