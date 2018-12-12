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5 отелей Волгограда с сауной

12 декабря 2018

Если вам хочется не просто переночевать в отеле, но также полноценно отдохнуть после туристических прогулок или рабочих встреч, гостиницы с сауной или баней – то, что нужно. Мы внимательно изучили каталог отелей Волгограда, выбрали пять подходящих вариантов, получивших самые высокие оценки от постояльцев, и теперь рекомендуем их вам.

«Царицынская слобода»

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Комплекс, расположенный в десяти минутах езды от Волгограда, готов подарить своим постояльцам атмосферу русской сказки. Клиентам предлагаются не только номера разных категорий, но и уютные гостевые домики. «Царицынская слобода» — это все, что нужно для полноценного отдыха.

В состав комплекса входят ресторан «Иван Грозный», где подают вкуснейшие блюда русской кухни, небольшой зоопарк, работающий круглый год бассейн на открытом воздухе, SPA-комплекс с баней и купелью с минеральной водой, конноспортивный клуб «Золотая подкова».

«Волгоград»

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Отель находится в самом центре города, в пяти минутах пешком от железнодорожного вокзала. В непосредственной близости – Аллея Героев и Вечный огонь. На территории гостиницы расположены конференц-залы, ресторан Moliere, где готовят блюда русской и европейской кухни, салон красоты, круглосуточный фитнес-зал. В банном комплексе постояльцев ждет финская сауна. Кроме того, там есть уютная зона отдыха и бассейн.

«Нефтяник»

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Загородный клуб «Нефтяник» — это отдых на природе всего в двадцати минутах езды от Волгограда. Постояльцы могут выбрать номер в гостиничном комплексе или комфортный домик, в котором разрешается проживание с домашними животными за дополнительную плату.

«Нефтяник» — прекрасный вариант для тех, кто хочет провести выходные на свежем воздухе. В загородном клубе есть все необходимое для комфортного пребывания гостей – сауна, бассейн, ресторан, мангальные, настольный теннис, беседки. Кроме того, постояльцам предлагаются конные прогулки и выезды на рыбалку.

«Тимьяновы камни»

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Уютный мини-отель «Тимьяновы камни» расположен в пятнадцати минутах езды от центра Волгограда. Стойка регистрации работает круглосуточно, по утрам в номера приносят домашний завтрак.

Главная гордость этой небольшой гостиницы – банно-оздоровительный комплекс, который включает в себя несколько видов бань, причем почти в каждой из них есть бассейн. Среди услуг, предоставляемых клиентам, — массаж.

Kani

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Отель Kani удобно расположен недалеко от съезда с трассы E119. Постояльцам предлагаются светлые номера, оформленные в классическом стиле. На территории гостиницы есть ресторан, паркинг и автомойка. Поклонники спокойного отдыха по достоинству оценят турецкий хаммам, финскую сауну и русскую баню.



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