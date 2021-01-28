1С. Информационно-технологическое сопровождение от компании 1c-kp.ru

Продукты 1C пользуются огромной популярностью в сфере бизнеса и в работе многих некоммерческих организаций тоже, так как позволяют упростить, упорядочить, ускорить многие процессы, без вреда качеству и достоверности информации.

Наоборот такое ПО позволяет усилить контроль над всеми происходящими процессами, связанными с финансами, движением денежных средств, готовой продукции, товаров и не только.

Но, не все так просто. Нельзя просто купить продукт, установить его, отправить сотрудников на курсы 1C и начать активно пользоваться. В процессе работы и даже на этапе установки, настройки появится множество вопросов. Ответы на все эти вопросы, а также квалифицированную помощь, связанную с решением всех проблем и вопросов по сервисам 1С можно получить в компании 1c-kp.ru.

О компании

Компания 1c-kp.ru работает в данной сфере не один год. Специалисты опытные, знают о продуктах 1C все и даже больше.

Кстати, неважно, где находится клиент, потому что большая часть услуг, которая предоставляется компанией доступна удаленно. Это особенно актуально для тех клиентов, которые находятся в небольших городах, и у них нет таких услуг. Либо местные компании не могут похвастаться таким ассортиментом и качеством. Тем более что сейчас есть возможность предоставления удаленного доступа к рабочему столу, если непонятно, что говорит специалист.

Это невероятно удобно, позволяет экономить время и деньги, так как не нужны поездки и личные встречи, вызов специалиста и так далее. Специалисты компании 1c-kp.ru готовы помочь клиентам на всех этапах.

Можно обратиться к ним единожды, например, чтобы установить и настроить программу, либо регулярно или вообще стать постоянным клиентом. Это уже клиенты сами решают в зависимости от того, что им нужно и насколько они остались довольными уже предоставленными услугами.

Клиентами компании могут быть ИП, представители малого, среднего бизнеса, занятые в любых отраслях.

Услуги

Компания 1c-kp.ru предлагает следующие виды услуг:

Установка, настройка и поддержка продуктов. Это настройка параметров с учетом особенностей деятельности компании.

Своевременная установка всех обновлений.

Архивирование. Настройка автоматического сохранения баз данных с определенной периодичностью. Этот параметр тоже можно настроить.

Консультации. Они могут понадобиться на этапе выбора ПО, его установки, настройки, дальнейшего использования.

Клиентам гарантировано высокое качество, оперативность, адекватные расценки и дружелюбное отношение.