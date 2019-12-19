образ жизни – креатив

19 декабря 2019

<<< Назад в магазин

Книга успешного руководителя

827.00 руб.


Добавить в корзину

Описание товара

Купить Книга успешного руководителя

«Тяжелые времена и плохое правительство служат оправданием только для лентяев», – сказал однажды русский предприниматель и меценат Савва Морозов.

Герои этой книги доказали, что стать богатыми и успешными можно при любых правительствах и во все времена. Большинство из них начинали с нуля, став в итоге руководителями крупнейших корпораций.

Сегодня их имена можно найти во всех учебниках истории: Альфред Нобель и Николай Путилов, Джон Рокфеллер и Савва Мамонтов, Петр Смирнов и Вернер Сименс, Павел Третьяков и Генри Форд. Секреты лидерства, успеха и создания «компании мечты» – от тех, кто смог пробиться через тернии к звездам.

Как основать свой бизнес и развить его, как быть не только руководителем, но и душой компании, как мотивировать своих сотрудников для работы во имя дальнейшего роста и процветания фирмы? Как сохранить себя, не превращаясь в напыщенного и расточительного «селебрити»? В этой книге:

— невероятные истории успеха знаменитых бизнесменов;

— их наставления, ставшие афоризмами;

— самые интересные истории о деньгах;

— тайны привлечения капиталов без магических трюков;

— искусство преодоления трудностей;

 — секреты самых могущественных людей мира

ISBN:


Купить Книга успешного руководителя


Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Ирина: Далеко не каждому человеку удается добиться успеха. Многим не хваетает целеустремленности и силы духа. Нужно...
  • Андрей: Сотрудничал со многими рекламными агентствами, но к сожалению только единицы могут работать на результат,...
  • Мария: При выборе скатерти надо ориентироваться на форму стола, на интерьер комнаты, на материал, из которого...
  • Оксана: Сейчас для совершенствования своих знаний в бизнесе, считаю, обязательно эти курсы. Я сама участвую и мне...
  • Юля Алексеевна: Возьму на заметку – печатать свои личные наклейки лучше на фотобумаге. Я их делала на обычном...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика