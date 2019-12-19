Книга успешного руководителя
827.00 руб.
827.00 руб.
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«Тяжелые времена и плохое правительство служат оправданием только для лентяев», – сказал однажды русский предприниматель и меценат Савва Морозов.
Герои этой книги доказали, что стать богатыми и успешными можно при любых правительствах и во все времена. Большинство из них начинали с нуля, став в итоге руководителями крупнейших корпораций.
Сегодня их имена можно найти во всех учебниках истории: Альфред Нобель и Николай Путилов, Джон Рокфеллер и Савва Мамонтов, Петр Смирнов и Вернер Сименс, Павел Третьяков и Генри Форд. Секреты лидерства, успеха и создания «компании мечты» – от тех, кто смог пробиться через тернии к звездам.
Как основать свой бизнес и развить его, как быть не только руководителем, но и душой компании, как мотивировать своих сотрудников для работы во имя дальнейшего роста и процветания фирмы? Как сохранить себя, не превращаясь в напыщенного и расточительного «селебрити»? В этой книге:
— невероятные истории успеха знаменитых бизнесменов;
— их наставления, ставшие афоризмами;
— самые интересные истории о деньгах;
— тайны привлечения капиталов без магических трюков;
— искусство преодоления трудностей;
— секреты самых могущественных людей мира
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