Книга успешного руководителя

«Тяжелые времена и плохое правительство служат оправданием только для лентяев», – сказал однажды русский предприниматель и меценат Савва Морозов.

Герои этой книги доказали, что стать богатыми и успешными можно при любых правительствах и во все времена. Большинство из них начинали с нуля, став в итоге руководителями крупнейших корпораций.

Сегодня их имена можно найти во всех учебниках истории: Альфред Нобель и Николай Путилов, Джон Рокфеллер и Савва Мамонтов, Петр Смирнов и Вернер Сименс, Павел Третьяков и Генри Форд. Секреты лидерства, успеха и создания «компании мечты» – от тех, кто смог пробиться через тернии к звездам.

Как основать свой бизнес и развить его, как быть не только руководителем, но и душой компании, как мотивировать своих сотрудников для работы во имя дальнейшего роста и процветания фирмы? Как сохранить себя, не превращаясь в напыщенного и расточительного «селебрити»? В этой книге:

— невероятные истории успеха знаменитых бизнесменов;

— их наставления, ставшие афоризмами;

— самые интересные истории о деньгах;

— тайны привлечения капиталов без магических трюков;

— искусство преодоления трудностей;

— секреты самых могущественных людей мира

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