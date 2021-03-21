В какой ресторан европейской кухни сходить в Киеве

В Европе есть множество других кулинарных традиций помимо украинской, поэтому в Киеве стоит обратить внимание на рестораны, где можно ознакомиться с блюдами разных стран.

Многие таким образом смогут значительно расширить свой гастрономический кругозор и узнать действительно интересные сочетания разных продуктов, о которых они, возможно, ранее даже и не подозревали. Лучшие заведения и рестораны европейской кухни в Киеве собраны на портале Restme по ссылке https://restme.com.ua/ru/.

MARINARA Caffe di Famiglia

Пожалуй, это именно то заведение, которое наиболее полно вобрало в себя европейские кулинарные традиции. Здесь не только представлена классическая европейская кухня, но также присутствует итальянская и средиземноморская.

Очень известное блюдо, которое здесь предлагают –круассан с яйцами Бенедикт, в сочетании с диетическими сосисками и беконом. Однако также тут могут найти для себя то, что нужно, люди, которые не едят мясо млекопитающих, или даже мясо птицы, ведь заведение предлагает немало рыбных блюд.

Шах-Плов

Тут предлагается не только европейская кухня, однако из ассортимента таковой можно выбрать немало интересных блюд, о которых человек, возможно, и не подозревал.

Например, тут могут предложить оливье с шейками раков, обладающий удивительным вкусом, с одной стороны, похожим на привычное многим блюдо, а с другой стороны – экзотическим.

Марио

В этом ресторане угощают отменными итальянскими блюдами. Например, многих, кто не знаком с кухней, впечатлит брускетта “Прошутто”, которая отличается утонченным, но при этом ярким и незабываемым вкусом.

Даже если человек – ценитель итальянской кухни, он может найти тут для себя что-то новое. Например, можно по умеренной стоимости заказать салат “Экзотик”.

Предлагается тут и множество традиционной итальянской выпечки.

Так что стоит посетить тот или иной ресторан европейской кухни в Киеве, потому что это может существенно расширить представления об изысканной пище. Возможно, после этого захочется готовить что-то из отведанного в домашних условиях.

Так что визит в такой ресторан – это не только яркие впечатления, но и возможность серьезно расширить свой гастрономический кругозор. Ну а для людей, которые хотят прочувствовать культурные особенности той или иной страны, пожалуй, ознакомиться с ее кухней будет очень важно и приятно.