Значение 3пл операторов в международном бизнесе

Интернет открыл широчайшие возможности для предпринимателей, малого, среднего и крупного бизнеса, существенно расширив географию клиентов, с которыми можно работать. Расстояния теперь ничего не значат.
Покупатели могут быть в другом городе, стране или даже континенте. И даже вопросы с доставкой грузов можно решить намного проще, дешевле и быстрее, чем лет 10-15 назад.
Есть такие компании, которые относятся к категории 3pl оператор, подробнее о которых можно узнать на сайте https://partnertrade.org/chto-takoe-3pl/. Международная логистика неразрывно связана с ними. Не то, что обычные люди, даже не все предпринимали пока знают, что это такое.
Кто такой 3пл оператор
Компания-3 пл провайдер, представляет собой транспортную организацию, которая берет на себя решение всех задач, связанных с логистикой. Это:
- подбор оптимального маршрута и видов транспорта (в том числе и мультимодальные перевозки, если это услуги международной доставки грузов)
- маркировка на складе и хранение
- комплектация и упаковка
- перевозка
- страхование
- таможенное оформление (при международной доставке)
- доставка товара конечному адресату
Кроме того, компания берет на себя полную ответственность за целостность и сохранность товара, его своевременную доставку получателю. Она несет финансовую ответственность, поэтому в интересах компании сделать все качественно.
Так как речь идет о серьезных вещах, предприниматели кому попало решение таких задач не доверят. Неудивительно, что такие услуги предоставляют только опытные, не первый год работающие компании, которые смогут справляться с ними, гарантируя качество. Одним из ведущих 3пл провайдеров является компания Партнер Трейд, работающая официально и дающая гарантии.
Преимущества использования таких услуг
Все просто. Клиент снимает со своих плеч весомый груз ответственных работ, которые напрямую влияют на репутацию компаний и прибыль. Доверяя их решение проверенной компании, он может быть уверенным, что все будет сделано качественно и вовремя.
Продавец или производитель может сконцентрировать свое внимание и бросить все силы на решение других вопросов. Это также выгоднее, потому что не нужно создавать свой автопарк, нанимать водителей, кладовщиков, логистов, таможенных брокеров.
В нынешних не совсем стабильных экономических условиях оптимизация бизнес-процессов без ущерба качеству является архиважной. И использование 3пл операторов позволяет это сделать.