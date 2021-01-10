Значение 3пл операторов в международном бизнесе
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Значение 3пл операторов в международном бизнесе

10 января 2021

Интернет открыл широчайшие возможности для предпринимателей, малого, среднего и крупного бизнеса, существенно расширив географию клиентов, с которыми можно работать. Расстояния теперь ничего не значат.

Покупатели могут быть в другом городе, стране или даже континенте. И даже вопросы с доставкой грузов можно решить намного проще, дешевле и быстрее, чем лет 10-15 назад.

Есть такие компании, которые относятся к категории 3pl оператор, подробнее о которых можно узнать на сайте https://partnertrade.org/chto-takoe-3pl/. Международная логистика неразрывно связана с ними. Не то, что обычные люди, даже не все предпринимали пока знают, что это такое.

Кто такой 3пл оператор

Компания-3 пл провайдер, представляет собой транспортную организацию, которая берет на себя решение всех задач, связанных с логистикой. Это:

  • подбор оптимального маршрута и видов транспорта (в том числе и мультимодальные перевозки, если это услуги международной доставки грузов)
  • маркировка на складе и хранение
  • комплектация и упаковка
  • перевозка
  • страхование
  • таможенное оформление (при международной доставке)
  • доставка товара конечному адресату

Кроме того, компания берет на себя полную ответственность за целостность и сохранность товара, его своевременную доставку получателю. Она несет финансовую ответственность, поэтому в интересах компании сделать все качественно.

Так как речь идет о серьезных вещах, предприниматели кому попало решение таких задач не доверят. Неудивительно, что такие услуги предоставляют только опытные, не первый год работающие компании, которые смогут справляться с ними, гарантируя качество. Одним из ведущих 3пл провайдеров является компания Партнер Трейд, работающая официально и дающая гарантии.

Преимущества использования таких услуг

Все просто. Клиент снимает со своих плеч весомый груз ответственных работ, которые напрямую влияют на репутацию компаний и прибыль. Доверяя их решение проверенной компании, он может быть уверенным, что все будет сделано качественно и вовремя.

Продавец или производитель может сконцентрировать свое внимание и бросить все силы на решение других вопросов. Это также выгоднее, потому что не нужно создавать свой автопарк, нанимать водителей, кладовщиков, логистов, таможенных брокеров.

В нынешних не совсем стабильных экономических условиях оптимизация бизнес-процессов без ущерба качеству является архиважной. И использование 3пл операторов позволяет это сделать.



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