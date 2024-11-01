Жарь на сковородах Вари

В 2001 году в городе Пушкино Ленинградской области была создана Промышленная компания Ландскрона. Её специализацией стал выпуск штампованной посуды из литого алюминия с использованием антипригарного покрытия, которая должна быть конкурентоспособной на отечественном и рынке Грузии. Через 4 года после основания, руководством было принято решение об объединении различных марок кухонной утвари под коротким, но емким брендом Вари.

Предприятие производит весь спектр принадлежностей для приготовления пищи: начиная от форм для выпечки, заканчивая различными видами сковород.

Именно последние пользуются особым успехом, главной причиной успеха которого, является качество изделий. Что не удивительно, ведь используется высококачественный металл, его обработка ведется на итальянских станках, а антипригарное покрытие поставляется американской фирмой Whitford.

Этот композитный материал с названием Eterna третьего поколения абсолютно безопасен и экологически безвреден, его слой составляет 27 микрон. При его производстве применяются фотополимеры, они позволяют придать посуде блеск и долговечность.

Другой плюс проявляется в отличной теплопередаче, благодаря чему блюда готовятся быстрее, сохраняя полезные свойства продуктов.

Раньше уход за сковородами со специальным покрытием доставлял немало проблем, их нельзя было ставить в посудомоечные машины, использование металлических лопаток или вилок приводило к их порче. Продукция Вари лишена этих недостатков, что делает ее желанным гостем на любой кухни и прекрасным подарком для хозяек.

Другой популярной серией являются литые сковороды Cerama., где в качестве покрытия используется материал Eclipse, прошедший немало тестов, доказавших его качество.

Он содержит специальные элементы, которые выполняют функцию армирования, тем самым повышая прочность. Им покрывается внутренняя часть сковороды в три слоя. Особым шармом данной линейки является внешний синий цвет.

Компания не ограничивается производством товаров из алюминия, среди кастрюль, утятниц и прочих предметов посуды из этого металла, любители классики могут найти и знакомые с детства чугунные сковородки. Ассортимент бренда Вари продолжает расширяться, охватывая все новые сегменты рынка кухонной утвари с антипригарным покрытием.

Огромный выбор, как по цене, так и по дизайну позволяет находить своих покупателей среди различных категорий населения, позволяя успешно конкурировать с признанными мировыми гигантами данной индустрии.