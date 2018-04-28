Заниженная стоимость квартир в Одессе в договорах купли-продажи: риски покупателя

Некоторые продавцы предлагают покупателям указывать в договоре заниженную стоимость объекта недвижимости. Часть не хотят светить доходы в банках, так как в Украине все сделки свыше 150 000 гривен должны проводиться через текущие счета.

Иные планируют сократить расходы на оплату государственных пошлин и налогов. Третьи, наоборот, пытаются провернуть мошенническую операцию.

Насколько опасна такая сделка для покупателя, расскажут эксперты агентства недвижимости «Авалон».

Чем рискует покупатель

Можно смело сказать, что практически всем. И самое страшное – это в случае возврата он сможет претендовать только на ту сумму, которая указана в договоре купли-продажи.

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Такой финал будет в том случае, если соглашение купли-продажи жилья расторгнут или признают недействительным. Для начала и оснований для разрыва договора можно найти немало:

Скрытые недостатки, о которых не говорилось ранее, но их устранение требует средств.

Нечестные действия продавца, появление родственников, что и не знали про сделку.

Нотариус совершил ошибку в документах.

Содержание договора противоречит законам Украины.

Операция прошла не в пользу интересам детей бывшего собственника и прочее.

Тогда в соответствии с частью 2 статьи 678 ГКУ покупатель имеет право отказаться от подписанного ранее соглашения и требовать возмещения оплаченной ранее суммы денег за квартиру.

Все манипуляции проводятся через суд. Но обеим сторонам всегда остается время на урегулирования ситуации мирным путем.

Судьба денег в итоге

В случае разрыва договора о покупке квартиры всегда возникает вопрос о судьбе гривны, которая фигурировала на сделке.

Понятно, что требовать компенсации хозяин денег может только в размере той суммы, которая прописана на бумаге и заверена нотариусом.

На деле это самый настоящий документ, подтверждающий цену продажи, о которой ранее договорились стороны, и что подтвердила нотариальная контора.

Можно все вышеуказанные моменты возложить на расписку, указав в ней разницу между суммой покупки и отданных денег продавцу. И так оно и есть, такая подстраховка уже давно фигурирует на сделках у нотариуса. Но это совсем другая помощь.

Дело в том, что по суду еще могут помочь с распиской, но максимум, это повесят долг на бывшего собственника, объявив его заемщиком. Мол, сам покупатель дал ему взаймы средства, а теперь их нужно вернуть.

И это уже два разных суда, доказательства таких моментов лежат в разных плоскостях, так что присутствовать в суде придется по разным вопросам.

И если в первом случае есть нотариально удостоверенный договор, то в последнем – только расписка, где не всегда понятно, что это заем. Таких нюансов меньше, если объектом залога выступает новострой, а продавец – застройщик, но там свои факторы.

Участникам купли-продажи на вторичном рынке недвижимости стоит задуматься над своими «благими» действиями, взвесить все плюсы и минусы. Иногда желание сэкономить ни к чему хорошему не приводит.

Далее на видео вы можете ознакомиться с юридическими тонкостями при покупке недвижимости.