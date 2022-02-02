Замороженное мясо купить в Спб

Отправляясь на рынок или в магазин за мясными продуктами, мы видим такой большой ассортимент, что глаза просто разбегаются. В ассортименте предлагается мясо, лежащее в разрубе. Оно все разное. Иногда очень трудно понять, хорошее мясо или плохое. Следует понимать, что выбрать качественный продукт крайне важно, ведь от него будет зависеть ваше здоровье. Давайте разберемся в том, как купить замороженное мясо в СПб высокого качества.

Как отличить мясо от замороженного

На самом деле, это сделать нетрудно, ведь когда любое мясо разморожено, то оно имеет в себе много жидкости. Например, возьмите в руку свежее мясо и вы увидите, что оно сухое.

Взяв продукт, который был предварительно заморожен, вы увидите, что из него вытекает много воды. Также следует понимать, что когда мясо разморожено, то оно на прилавке долго лежать не будет, потому что сразу меняется цвет. Такое мясо сразу темнеет.

Как отличить свежее мясо от несвежего

Это тоже очень легко. Например, стоит обратить внимание на цвет продукта. Если он темный, то такое мясо как будто обветренное. У хорошего мяса цвет должен быть нежно-розовым, а у плохого темно-коричневым. Еще если вам нужно мясо с жиром, то посмотрите на его цвет.

Цвет должен быть белый, с легким оттенком желтого. У некачественного продукта он будет серого цвета. Также вы можете понять, свежее ли перед вами мясо, прикоснувшись к нему.

От хорошего мяса у вас не будет неприятных ощущений, а вот к плохому, рука сразу будет липнуть. Также при прикосновении взгляните на то, не изменилась ли форма продукта. При нажатии на качественное мясо оно сразу возвращается в свою привычную форму, на плохом остается вмятина.

Как дать обмануть себя при выборе мяса

Очень часто бывает такое, что заходя в магазин или на рынок, вы покупаете одно мясо, а на самом деле получаете совсем другое. Нередко такое происходит при покупке телятины, за которую вам могут выдать говядину.

Для того чтобы это отличить, нужно хорошо осмотреть мясо. Телятина должна быть светло-розового цвета, как свиное мясо. Ну и, конечно, нужно взглянуть на размеры. Размер телятины будет гораздо больше говядины.

Итак, главное при выборе мяса – смотреть на цвет, попробовать его на ощупь. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, то, конечно, можете отнести кусок мяса в лабораторию для специального анализа. Так вы точно убедитесь и в свежести мяса, и в его качестве. При этом крайне важно покупать продукт в местах, которые могут вам предоставить сертификаты качества.