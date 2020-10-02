Замена стекла или экрана iPhone 11

Смартфон IPhone Pro 11 является одной из самых последних моделей, которую выпустила копания Apple. Поэтому пока стоимость таких устройств одна из самых высоких. И таковой она будет оставаться до выхода новых моделей. Неудивительно, что владельцы так трясутся над своими гаджетами, боясь лишний раз поцарапать. Однако, далеко не всегда удается сохранить бдительность и может потребоваться замена стекла на iphone 11 Pro.
И случается так, что смартфон упал, либо ударился об что-то твердое, например, находясь в кармане одежды. Это может привести к разбитому стеклу экрана. Даже, если в целом сенсор работает и все видно, не очень приятно ходить с разбитым экраном. Его необходимо заменить. Узнать цены и стоимость замены экрана iPhone 11 Pro в сервисном центре можно на на сайте AppleLab.
Как делается замена стекла на IPhone Pro 11
Процесс включает в себя несколько этапов. И, важно, чтобы они строго соблюдались. Только в этом случае можно гарантировать качественный результат. Иначе, есть риски, что в работе устройства что-то пойдет не так.
Он начнет глючить и нужно будет заново делать ремонт. Сначала необходимо приобрести новое стекло и желательно оригинальное. Также для разборки смартфона потребуются следующие инструменты, которые подготавливаются заранее:
- пинцет
- крестовая отвертка 0,8×24мм
- крестовая отвертка 000×50
- пластиковый медиатор
- металлический медиатор
- крестовая отвертка 0,96×31мм
Работу выполнять лучше в перчатках!
Замена стекла включает в себя следующие этапы:
- устройство прогревается
- корпус вскрывается при помощи медиатора
- устройство разбирается и снимается металлическая защита
- отключается шлейф дисплея
- отключается шлейф тачскрина
- снимаются болты с датчика приближения, шлейфа FACE-ID, разговорного динамика
- прогрев с помощью фена, снимается шлейф FACE-ID
- клей под металлической рамкой удаляется при помощи смывки перед ее снятием
- металлическая рамка дисплея снимается
- проверяется работоспособность дисплея
- срезается сенсорное стекло
- зачищаются остатки клея
- матрица после зачистки клея проверяется
- на новое стекло наносится ОСА-пленка
- новое стекло наносится на матрицу
- новая рамка клеится на дисплей
- еще раз проверяется работоспособность перед сборкой
- смартфон собирается аналогичным образом, но уже в обратном порядке.
Кто должен выполнять ремонт и замену стекла на смартфоне IPhone Pro 11
Речь идет не о каком-то дешевеньком смартфоне, а о IPhone Pro 11. Поэтому, несмотря на обилие инструкций в интернете, как заменять стекло, многие не хотят рисковать и самостоятельно пытаться сделать это. Они доверяют работу профессионалам.