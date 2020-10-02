Замена стекла или экрана iPhone 11

Смартфон IPhone Pro 11 является одной из самых последних моделей, которую выпустила копания Apple. Поэтому пока стоимость таких устройств одна из самых высоких. И таковой она будет оставаться до выхода новых моделей. Неудивительно, что владельцы так трясутся над своими гаджетами, боясь лишний раз поцарапать. Однако, далеко не всегда удается сохранить бдительность и может потребоваться замена стекла на iphone 11 Pro.

И случается так, что смартфон упал, либо ударился об что-то твердое, например, находясь в кармане одежды. Это может привести к разбитому стеклу экрана. Даже, если в целом сенсор работает и все видно, не очень приятно ходить с разбитым экраном. Его необходимо заменить. Узнать цены и стоимость замены экрана iPhone 11 Pro в сервисном центре можно на на сайте AppleLab.

Как делается замена стекла на IPhone Pro 11

Процесс включает в себя несколько этапов. И, важно, чтобы они строго соблюдались. Только в этом случае можно гарантировать качественный результат. Иначе, есть риски, что в работе устройства что-то пойдет не так.

Он начнет глючить и нужно будет заново делать ремонт. Сначала необходимо приобрести новое стекло и желательно оригинальное. Также для разборки смартфона потребуются следующие инструменты, которые подготавливаются заранее:

пинцет

крестовая отвертка 0,8×24мм

крестовая отвертка 000×50

пластиковый медиатор

металлический медиатор

крестовая отвертка 0,96×31мм

Работу выполнять лучше в перчатках!

Замена стекла включает в себя следующие этапы:

устройство прогревается корпус вскрывается при помощи медиатора устройство разбирается и снимается металлическая защита отключается шлейф дисплея отключается шлейф тачскрина снимаются болты с датчика приближения, шлейфа FACE-ID, разговорного динамика прогрев с помощью фена, снимается шлейф FACE-ID клей под металлической рамкой удаляется при помощи смывки перед ее снятием металлическая рамка дисплея снимается проверяется работоспособность дисплея срезается сенсорное стекло зачищаются остатки клея матрица после зачистки клея проверяется на новое стекло наносится ОСА-пленка новое стекло наносится на матрицу новая рамка клеится на дисплей еще раз проверяется работоспособность перед сборкой смартфон собирается аналогичным образом, но уже в обратном порядке.

Кто должен выполнять ремонт и замену стекла на смартфоне IPhone Pro 11

Речь идет не о каком-то дешевеньком смартфоне, а о IPhone Pro 11. Поэтому, несмотря на обилие инструкций в интернете, как заменять стекло, многие не хотят рисковать и самостоятельно пытаться сделать это. Они доверяют работу профессионалам.