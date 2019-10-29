Зачем проводятся патентные исследования и какие задачи решают

Защита интеллектуальной собственности – очень важная вещь в современном мире. Любое изобретение требует того, чтобы о технологии его создания позаботились. Для экономически-эффективной политики любой организации важно защищать свои технологии от конкурентов. Подробнее узнать об услугах по проведению патентных исследований можно на сайте компании ВКО-Интеллект.

Зачем проводятся патентные исследования

Для начала определим, что такое патент. Официальное определение достаточно сложное, поэтому с первого раза будет тяжело вникнуть в суть. Если говорить простыми словами, то патент – это охранный документ, который закрепляет ваше исключительное права на владение какой-либо технологией.

В зависимости от значимости изобретения, человеку выплачивается определенная сумма. Так же, от значимости технологии зависит и срок действия патента: минимальный – пять лет, максимальный тридцать пять. Так же есть возможность продлить действие охранного документа на пять лет.

Зачем нужно получать патент на какие-либо технологии? До становления рыночной экономики интеллектуальный труд изобретателей расходился по всему миру без каких-либо ограничений: любой человек мог пользоваться плодами чужого труда и зарабатывать этим, в то время как сам изобретатель не получал с этого никакой прибыли.

Однако в индустриальном обществе с капиталистической экономикой любой труд имеет свою цену. Поэтому изобретая что-то, человек должен позаботиться о том, что его труд приносил доход.

А когда дело касается технологий производства, стоит позаботиться и о том, чтобы конкуренты не могли использовать их без вашего ведома и приобретения лицензии. Для этого и нужен патент.

Методика проведения патентного исследования

Чтобы получить патент, необходимо провести патентное исследование. Опять же, может оказаться, то ваш бизнес может обойтись и без этого документа. Что это такое и каковы этапы его проведения?