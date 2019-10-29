Зачем проводятся патентные исследования и какие задачи решают

Защита интеллектуальной собственности – очень важная вещь в современном мире. Любое изобретение требует того, чтобы о технологии его создания позаботились. Для экономически-эффективной политики любой организации важно защищать свои технологии от конкурентов. Подробнее узнать об услугах по проведению патентных исследований можно на сайте компании ВКО-Интеллект.
Зачем проводятся патентные исследования
Для начала определим, что такое патент. Официальное определение достаточно сложное, поэтому с первого раза будет тяжело вникнуть в суть. Если говорить простыми словами, то патент – это охранный документ, который закрепляет ваше исключительное права на владение какой-либо технологией.
В зависимости от значимости изобретения, человеку выплачивается определенная сумма. Так же, от значимости технологии зависит и срок действия патента: минимальный – пять лет, максимальный тридцать пять. Так же есть возможность продлить действие охранного документа на пять лет.
Зачем нужно получать патент на какие-либо технологии? До становления рыночной экономики интеллектуальный труд изобретателей расходился по всему миру без каких-либо ограничений: любой человек мог пользоваться плодами чужого труда и зарабатывать этим, в то время как сам изобретатель не получал с этого никакой прибыли.
Однако в индустриальном обществе с капиталистической экономикой любой труд имеет свою цену. Поэтому изобретая что-то, человек должен позаботиться о том, что его труд приносил доход.
А когда дело касается технологий производства, стоит позаботиться и о том, чтобы конкуренты не могли использовать их без вашего ведома и приобретения лицензии. Для этого и нужен патент.
Методика проведения патентного исследования
Чтобы получить патент, необходимо провести патентное исследование. Опять же, может оказаться, то ваш бизнес может обойтись и без этого документа. Что это такое и каковы этапы его проведения?
- Первым этапом является составление технического задания, с целью установления объектов патентного поиска, глубины и стран поиска, выполняется подбор ключевых слов для поиска и индексов международной патентной классификации (МПК).
- Следующий этап – патентный поиск, который подразумевает исследование самых полных и надежных баз данных.
- Помимо анализа различных баз данных, проводят и сканирование рынка, исследую предложения рынка и рекламу.
- После этих этапов следует заключительный – написание отчетов по ГОСТу Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» и ГОСТу 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».