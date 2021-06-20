За какие нарушения можно привлечь директора к ответственности

Директор – ответственная должность, и именно поэтому она зачастую оплачивается значительно выше, чем должности подчиненных руководителю лиц.

Существуют различные нарушения директора, за которые предусмотрены те или иные последствия для того, кто решил занять настолько ответственное место, но не ведет себя подобающим образом.

Создание “зеркального” бизнеса

Имеется ввиду создание компании, которая будет иметь то же название и по сути будет как бы клоном, куда будут переводиться активы. Нередко директора делают это вместе с сообщниками.

В этом случае предусмотрена субсидиарная ответственность. В зависимости от контекста она может несколько различаться.

Ошибки и злоупотребления в налоговых вопросах

Тут ответственность может дойти до уголовной, тогда как в предыдущем случае речь шла о гражданско-правовой.

Все зависит от того, был ли преступный умысел, действовал ли человек без ведома владельцев компании или в согласии с ними, какова сумма неуплаченных налогов. Иногда возникает ситуация, когда директор ворует деньги, пытаясь обмануть налоговую инспекцию и владельцев бизнеса.

А затем он просто пропадает, причем нередко неожиданно, тем самым ставя в тяжелое положение всю компанию. Кстати, об этом ниже.

Неисполнение обязательств

Принимая руководство множеством процессов, человек, конечно же, берет на себя серьезнейшую ответственность.

И если вдруг ему захочется неожиданно отправиться в бессрочный отпуск или уволиться по собственному желанию, то далеко не всегда условия договора позволяют сделать это тут же. Несвоевременно оставленное место директора может быть просто некому занять, а ведь человеку нужно еще будет вникнуть в дела и быстро найти общий язык с коллективом, которым он руководит.

Так что за неисполнение обязательств может быть та или иная ответственность, в зависимости от ущерба.

Есть еще немало нарушений, за которые предусмотрена ответственность из разных кодексов. Если есть каике-то сомнения и не хочется делать поспешных выводов и принимать необоснованных решений, стоит обратиться в компанию, где оказываются профессиональные услуги по юридической консультации.

В этом случае можно будет точно понять, было ли в конкретном случае правонарушение, правомерно ли отреагировал суд, если судебное разбирательство имело место.