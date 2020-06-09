В далеком 1993 году была создана группа компаний «Халтек», которой уже на протяжении более 27 лет руководит Александр Владимирович Храмов. Президент и идейный вдохновитель компании – главный творец ее успеха, под руководством которого «Халтек» стала настоящим лидером рынка России в области инжиниринговых услуг.

Александр Владимирович руководит разработкой и внедрением технических решений, а также проектами технического перевооружения. Также компания разрабатывает и поставляет на рынок японское оборудование MAZAK, которое уже на протяжении более 100 лет производится детищем господина Садакичи Ямазаки. «Халтек» предлагает комплекс инжиниринговых услуг под ключ, отрабатывает детали на собственном оборудовании и станках клиента, предлагая наиболее прогрессивные инструменты и оснастку.

Храмов Александр Владимирович внес большой вклад в создание и развитие учебных классов в Технологическом Центре «Халтек», где обучаются, стажируются, а также повышают свою квалификацию программисты-технологи и операторы-наладчики станков с ЧПУ.

Каждый год директор увеличивает масштабы деятельности компании за счет собственных средств, что является большим вкладом в экономическое развитие РФ. Грамотный подход и чуткое руководство над производственной и логистической деятельностью со стороны Храмова А.В. позволяет группе компаний «Халтек» предлагать для Заказчиков полный комплекс высокотехнологичных решений.

Благотворительность Храмова Александра Владимировича

Президент активно участвует в благотворительной деятельности, предоставляя материальную помощь детям, тяжело больным людям, малоимущим, храмам и церквям, а также своим подчиненным.

Храмов А.В. регулярно распоряжается о выделении средств для помощи интернатам и детским домам, в частности АНО Социальное Благополучие — ЦСР РАДИУС и ОГКУ Школа интернат №88 «Улыбка» в городе Ульяновск.

Кроме материальной помощи, дети получают подарки, сладости, развивающие игрушки, а сами детдома и интернаты, новые компьютеры и музыкальные инструменты для обучения.

Сотрудники компании «Халтек» также не остаются без внимания. Для подчиненных и их семей организовываются экскурсии, обеспечивается помощь при рождении детей, в получении медицинских страховок, ДМС. Дети сотрудников получают помощь при подготовке к учебному году, а на каникулах отправляются в лагеря.

С более подробной информацией о деятельности группы компаний «Халтек», а также деятельностью Храмова А.В. можно ознакомиться на официальном сайте haltec.ru