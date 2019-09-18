Датой создания глобальной информационной паутины (Интернета) принято считать 1 января 1983 года. В этот день созданная американскими военными ARPANET перешла на протоколы TCP/IP. Именно этот тип протокола так называемого «наслоения» сетей используется до сих пор. Сегодня Интернет достиг невероятного развития. Со всей уверенностью можно называть глобальную сеть одним из Чудес света, созданных человечеством. Любой желающий имеет возможность обладать частью Интернета – а именно, веб-сайтом.

Важно отметить, что если сайт располагается на российских серверах, то он располагается в рамках юрисдикции законов Российской Федерации. Существует ряд проектов, для которых подобное положение дел является неподходящим. В данном случае уместно размещать свой сайт на зарубежных хостингах. К примеру, лучшие хостинги ОАЭ обладают конкурентными техническими характеристиками (минимальное время отклика, высокий аптайм и т.д.).

Для чего сайту необходим хостинг?

В теории, любой желающий имеет возможность расположить веб-сайт на локальном компьютере (даже на домашнем, если он подключен к глобальной сети). Однако, в этом случае владельцу компьютера придётся обеспечивать его бесперебойную работу.

Опыт специалистов показывает, что персональный компьютер не способен стабильно работать в режиме 24/7. Слабым звеном следует считать программное обеспечение. Операционная система Windows имеет ряд уязвимостей.

Тем не менее, даже в случае выбора более устойчивых аналогов ПО, гарантий стабильной работы сайта и доступности его пользователям сети отсутствует. Именно по этой причине и рекомендуется использовать хостинг для размещения сайта.

Хостингом называют специализированный высокотехнологичный сервер, обслуживание которого производит провайдер. Дата-центры хостинг-провайдеров обладают мощной информационной и физической защитой. Вы можете быть уверены в сохранности информации, а также в защите от различных хакерских атак.

По каким критериям выбирать хостинг?

На выбор владельца сайта сегодня предлагается широчайший спектр провайдеров. Рекомендуем выполнять сравнение по следующим параметрам:

актуальный уровень репутации;

процент аптайма (сколько времени в сутки сайт находится в сети – доступен для пользователей);

время отклика;

наличие защиты от D-Dos атак;

удобная панель управления;

быстрая коммуникация с поддержкой хостинга.

Помните о том, что бесплатный хостинг не может предлагать высоких технических характеристик. Выбирая зарубежные хостинг-провайдеры, заранее убедитесь в том, что Вы сможете оплатить услуги (в способах оплаты – Visa/MasterCard, PayPal и т.д.).

В видео рассказывается о базовых Интернет-понятиях (домен, сервер, хостинг):