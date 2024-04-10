Выгодные займы в МФО Отличные наличные

МФО – небанковские микрофинансовые компании, по закону выдающие займы компаниям и гражданам. Лидером на рынке таких услуг выступает компания «Отличные наличные», выделяющаяся на фоне конкурентов лояльностью к клиентам и полнотой спектра услуг. В этом легко убедиться, зайдя на официальный сайт организации otlnal.ru.

Ее клиентам одобряется 95% поданных заявлений на займы, а на оформление и выдачу денег уходит несколько минут в круглосуточном режиме. У сервиса более 3 миллионов клиентов, и 91% из них обращается за услугами повторно.

Что предлагают «Отличные наличные»

Сервис состоит в реестре ЦБ России и работает с 2011 года.

Форма выдаваемых денег в долг – на карту, на счет, а при желании клиента – наличными в ближайшем офисе. У компании широкий диапазон выдаваемых займов в более ста городов России в 250 отделениях, в том числе в Москве:

Минимальные суммы от 1000 .

Общие сроки по выплатам – до 35 дней.

Максимальные суммы новым заемщикам – до 35 тысяч . Постоянные клиенты занимают деньги суммами до 100 тысяч , при персональном рассмотрении и больше.

При больших суммах увеличиваются и сроки погашения.

Максимальный процент по ссудам –

0,8% за день в соответствии с законодательством.

Важно, что компания «Отличные наличные» для клиентов, берущих заем в организации в первый раз, предлагает льготное финансирование с нулевым процентом:

Процент по займу – 0%.

Срок финансирования – до 7 дней.

Сумма выдачи – до 30 тысяч .

Когда клиент удален от города или отделения компании, ему предлагаются займы в режиме онлайн, не выходя из дома:

Ставки от 0%.

Сроки погашения составляют до 31 дня.

Выдаваемые суммы – до 30 тысяч .

Популярными среди клиентов займами являются ссуды до зарплаты, или всего лишь по предъявлении паспорта.

Клиенты компании в отзывах отмечают вежливость и компетентность сотрудников, слаженность работы, скорость оформления и выделения денег.

Компания «Отличные наличные» предоставляет кредитные каникулы гражданам России, которые находятся в зоне СВО.

Как оформляются займы

Необходимо заполнить анкету с личными данными на сайте компании или офисе. В течение 15 минут с заявителем связывается сотрудник компании.

После получения сообщения об одобрении, вам необходимо авторизоваться и зайти в личный кабинет.

Указать, сколько нужно денег. Внести данные карты. Подписать договор через код в СМС на привязанный номер телефона.

Поле подписания документов деньги мгновенно поступают на карту. Из личного кабинета необходимо и погашать ссуду.