Выгодные займы в МФО Отличные наличные

МФО – небанковские микрофинансовые компании, по закону выдающие займы компаниям и гражданам. Лидером на рынке таких услуг выступает компания «Отличные наличные», выделяющаяся на фоне конкурентов лояльностью к клиентам и полнотой спектра услуг. В этом легко убедиться, зайдя на официальный сайт организации otlnal.ru.
Ее клиентам одобряется 95% поданных заявлений на займы, а на оформление и выдачу денег уходит несколько минут в круглосуточном режиме. У сервиса более 3 миллионов клиентов, и 91% из них обращается за услугами повторно.
Что предлагают «Отличные наличные»
Сервис состоит в реестре ЦБ России и работает с 2011 года.
Форма выдаваемых денег в долг – на карту, на счет, а при желании клиента – наличными в ближайшем офисе. У компании широкий диапазон выдаваемых займов в более ста городов России в 250 отделениях, в том числе в Москве:
- Минимальные суммы от 1000 .
- Общие сроки по выплатам – до 35 дней.
- Максимальные суммы новым заемщикам – до 35 тысяч . Постоянные клиенты занимают деньги суммами до 100 тысяч , при персональном рассмотрении и больше.
- При больших суммах увеличиваются и сроки погашения.
- Максимальный процент по ссудам –
- 0,8% за день в соответствии с законодательством.
Важно, что компания «Отличные наличные» для клиентов, берущих заем в организации в первый раз, предлагает льготное финансирование с нулевым процентом:
- Процент по займу – 0%.
- Срок финансирования – до 7 дней.
- Сумма выдачи – до 30 тысяч .
Когда клиент удален от города или отделения компании, ему предлагаются займы в режиме онлайн, не выходя из дома:
- Ставки от 0%.
- Сроки погашения составляют до 31 дня.
- Выдаваемые суммы – до 30 тысяч .
Популярными среди клиентов займами являются ссуды до зарплаты, или всего лишь по предъявлении паспорта.
Клиенты компании в отзывах отмечают вежливость и компетентность сотрудников, слаженность работы, скорость оформления и выделения денег.
Компания «Отличные наличные» предоставляет кредитные каникулы гражданам России, которые находятся в зоне СВО.
Как оформляются займы
Необходимо заполнить анкету с личными данными на сайте компании или офисе. В течение 15 минут с заявителем связывается сотрудник компании.
После получения сообщения об одобрении, вам необходимо авторизоваться и зайти в личный кабинет.
Указать, сколько нужно денег. Внести данные карты. Подписать договор через код в СМС на привязанный номер телефона.
Поле подписания документов деньги мгновенно поступают на карту. Из личного кабинета необходимо и погашать ссуду.