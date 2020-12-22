Выбор фасадов для шкафа-купе

Шкаф-купе наилучший помощник для дома, позволяющий хранить большое количество самых различных вещей, предметов, техники и прочего. Приобретая шкаф-купе хочется не только видеть изделие функциональным и практичным, но и внешне красивым, привлекающим внимание. Поэтому его внешний вид играет огромную роль.

И это в первую очередь касается фасадов. Двери закрывают содержимое шкафа, и взгляд падает именно на фасады. Можно сказать, что фасады являются своеобразным лицом шкафа-купе.

Из каких же материалов выполняются фасады, сколько их может быть в конструкции, каких размеров бывают, и т.д. Это те вопросы, которые возникают при выборе той, или иной модели.

Из каких материалов изготавливаются фасады

Самым распространенным материалом является ДСП, ЛДСП (ламинированная плита). Пожалуй, это один из наиболее бюджетных материалов. По своим характеристикам он достаточно надежный, прочный, высокого качества исполнения.

Выбор цветовой гаммы очень большой, причем это касается не только основных цветов, но и множества оттенков. При таком разнообразии совершенно не сложно будет подобрать подходящий вариант идеально вписывающийся в общий интерьер помещения.

Размеры фасадов ДСП разные по высоте, ширине, то же самое касается и их количества (от двух до пяти).

Очень привлекательны фасады из МДФ, которые также имеют богатую цветовую гамму. МДФ фасады отличаются прочностью, безопасностью, долгим сроком службы.

Изысканно и эстетично выглядят МДФ фасады на поверхность которых наносятся любые рельефные изображения, либо рисунки. Часто производители используют комбинацию МДФ и ДСП материалов, что лишь подчеркивает особенность и красоту шкафа-купе.

Часто покупатели выбирают зеркальные фасады. Как правило, такие модели идеальны для прихожей. Но, можно устанавливать изделие с зеркалами в любую из комнат квартиры, дома. Зеркала способны зрительно увеличить пространство, и сделать помещение более светлым, с атмосферой комфорта и уюта.

Очень стильно, современно выглядят зеркала с пескоструйными рисунками. Причем зеркало может быть как фон, а рисунок на нем пескоструйный, так и наоборот фон пескоструйный, а рисунок зеркальный. И тот, и другой вариант выглядят потрясающе. Такой шкаф-купе станет настоящим украшением дома.

Не теряют своей популярности фасады с фотопечатью. Выбор картинок и фотографий достаточно разнообразен, и это позволит выбрать подходящие фасады для любого стиля интерьера, даже самого строгого, с точки зрения современного дизайна.

На сегодняшний день в тренде натуральность и экологичность, поэтому дизайнеры предлагают интересные варианты шкафов-купе с фасадами из ротанга, бамбука, кожи, и разумеется натурального дерева. Такие модели идеальны для более новых стилей интерьера.