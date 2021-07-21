Подолог – специалист, который занимается вопросами педикюра с медицинским уклоном. Проще говоря, как только с ногтями на ногах, а также со ступнями появляются проблемы, получить квалифицированную помощь человек может только обращаясь за помощью к подологу. Записаться к опытному врачу подологу в Москве можно на сайте https://medpedikur.ru/.
Что предлагает решить подолог
С помощью посещения такого специалиста есть возможность сделать качественный педикюр, но с определенными нюансами. Удаление старых мозолей, натоптышей, устранение глубоких трещин, решение проблем связанных с грибком ногтя.
В некоторых случаях специалист производит хирургические процедуры. Например зачастую избавляет от вросшего ногтя, помогает лечить потливость ступней.
Кардинально решает проблемы с возникновением синдрома диабетической стопы. Большую работу подолог проводит в результате возникновения инфекционных заболеваний.
Так, специалист поможет решить проблему грибка, постепенно выравнивая ноготь и рекомендовав специальные средства для лечения. Это не все проблемы, которые решает подолог. В любом случае, как только появились определенные проблемы или возникают неприятные ощущения, стоит обратиться сразу к специалисту подологу, который назначит лечение.
Когда нужно обращаться к подологу
Не все болезни могут быть решены именно подологом.
Однако в большинстве случаях решить проблему может именно подолог. Можно обратиться к нему самостоятельно, а возможно записаться к специалисту по направлению хирурга. Самое главное, что врач сможет решить следующие проблемы:
- Проблемы со строением ногтя, которые проявляются в его деформации.
- Наличие на стопах и на пальцах ног бородовак.
- Исключение проблем связанных с вросшим ногтем. Эта проблема может вызвать необходимость в проведении протезирования.
- Появление грибка на ногтях и на ногах.
- Натоптыши и мозоли, бороться с которыми самостоятельно уже не получается.
- Наличие проблем на стопах, связанных с сахарным диабетом.
- Когда имеет место быть пяточной шпоре.
- Артроз суставов стопы
- Фасциит
- Если имеют место быть болезненным ощущениям в области стоп.
Важно не затягивать с походом к подолгу. В том случае если есть самые малейшие проблемы, которые вызывают дискомфорт, то стоит незамедлительно обращаться за помощью к специалистам.
Подолог может просто провести осмотр и решит, насколько целесообразно к нему обращаться.