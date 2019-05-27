Возможности CMS Wordpress

В этой статье рассматривается предназначение, возможности и отличия популярной системы управления контентом WordPress.

Что такое CMS WordPress

Это система управления, позволяющая создавать и управлять содержимым сайтов, различных блогов или виртуальных магазинов, которая распространена во всем мире.

Расширения и плагины, присутствующие в этом веб приложении, позволяют пользователям создать порталы с многостраничным содержимым, развернутые сайты. Она помогает создать сайт самостоятельно, расширить его возможности и функции. Более подробную информацию о Вордпрессе вам поможет получить блог о WordPress WPmaster.

При помощи расширений она поможет решить ряд проблем, связанных с созданием сайта:

Защита от постороннего доступа или спама;

Создает условия для оптимизации сайта, соответствующие требованиям поисковых систем;

Расширяет ряд возможностей для взаимодействия пользователей сети и интерфейсом.

Это приложение имеет обязательные дополнения, которые используются для создания сайтов. Расширения и плагины, форумы для общения пользователей и разработчиков предоставлены на сайтах WordPress.com и WordPress.org. Каждый из них имеет свою специализацию и возможности. Первый поможет создать самостоятельный сайт с размещением, а второй использует систему управления блогов, которые здесь размещаются.

Достоинства и недостатки

Несомненно, WordPress предоставляет возможности удобного и быстрого создания проектов в интернете, помогает устранить проблемы и периодически совершенствуется и развивается.

Рассмотрим достоинства:

Возможность создать проект без затрат;

Не требует особой подготовки, так как содержит специальный визуальный редактор;

Содержит множество шаблонов, расширений и совершенствуется каждые 2-3 месяца;

База знаний на высоком уровне

Развитое сообщество пользователей и волонтеров;

Возможность выбора настроек и пользования cms-кой для решения широкого спектра задач;

Запрограммированные обновления;

Множество плагинов на любую потребность, причем очень много бесплатных.

При всех этих плюсах, существует и ряд особенностей, которые можно устранить в ходе развития проекта:

Не всем понравилось последнее решение разработчиков о новом блочном дизайне визуального редактора. Многие предпочитают работать в старом привычном редакторе, не обновляя версию вордпресса. А это ведет к проблемам с возможными дырами в защите движка, которые не устраняются на сайте из-за того, что пользователи не обновляют вордпресс на новый.

Создавая сайт, часто не отдается должное внимание вопросам безопасности, из-за чего подверженность взломам высока;

При использовании большого количества программных модулей снижается производительность сервера . Эту проблему легко решить либо отказом от плагинов, либо перенести его на более мощный хостинг/выделенный сервер;

. Эту проблему легко решить либо отказом от плагинов, либо перенести его на более мощный хостинг/выделенный сервер; Нежелательно устанавливать автоматическое обновление системы, из-за чего возникает несоответствие версий бесплатных плагинов.

CMS WordPress, обладая безграничными возможностями, станет лучшим помощником в создании самостоятельных сайтов для развития бизнеса, личных блогов, сайтов благотворительных, интернет-магазинов и портфолио.