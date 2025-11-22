Воссоединение семьи в США — определённый вид переезда в государство на постоянное или временное жительство. Такая процедура позволяет гражданам и владельцам грин-карты подавать документы на визу для переезда в государство близких родных. В статье назовем особенности такой процедуры и как этот процесс происходит.

Кто может воспользоваться процедурой воссоединения

Такое право в Соединенных Штатах Америки имеют:

Жители страны, имеющие гражданство. Они могут подать заявление на супруга, на детей возраст которых не превышает 21 год, детей любого возраста, родителей.

Постоянные резиденты государства. Можно пройти такую процедуру с детьми, супругами.

Этапы процедуры

Процедура проходит в следующие этапы:

Подается заявление на воссоединение семьи по специальной форме. Петиция – это первый шаг процедуры. Подается петиция в Службу гражданства и иммиграции США. Подать такое заявление возможно только лицу с гражданством или резиденту государства.

Петиция должна быть одобрена. Служба рассматривает заявление. В зависимости от вида родственных связей зависят сроки.

Выдается приглашение на визу. Когда петиция была одобрена, материалы дела передаются в центр выдачи виз гражданам других государств. В этом центре заполняется специальная форма, оплачиваются сборы и предоставляется документация.

Проведение интервью с претендентом. Это завершающий этап процедуры. Собеседование в консульстве государства. Если оно прошло успешно, будет выдана виза.

Основная документация, которая требуется для прохождения процедуры

Для процедуры воссоединения требуется предоставить следующие документы:

Гражданский паспорт.

Свидетельство о рождении, бракосочетании.

Подтверждающие гражданство документы или грин-карты.

Документация, подтверждающая финансовое состояние. Это справка по специальной форме.

Справка, подтверждающая прохождение медицинской комиссии.

Обратите внимание, что вся документация, которая не на английском языке должна в обязательном порядке переведена и заверена.

Ошибки в документации могут привести к вынесению такого решения как отказ, или долгой задержке вынесения решения. Лучше всего для такой процедуры воспользоваться помощью грамотного юриста по иммиграционным вопросам.

В статье мы рассказали, что такое воссоединение с родственниками в таком государстве как США.