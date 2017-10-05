Виртуальная АТС - что это

Интернет — универсальная сеть, позволяющая упростить передачу информации на удаленные узлы. Сегодня его применяют также для организации телефонных звонков, которые осуществляются с помощью виртуальных станций.

Существует множество видов таких сервисов, что позволяет подобрать оптимальные их характеристики под свои потребности. Сегодня даже существует возможность купить виртуальную атс.

Основные понятия

Виртуальная АТС представляет собой телефонную станцию, которая размещается на специальном сервере. Предназначается для обработки звонков в рамках IP телефонии. Технически это специальная программа, способная анализировать входящие протоколы и перенаправлять их конкретным абонентам.

При этом может осуществляться, как передача звука, так и видео. При этом хранение всех данных возможно на облачном сервере. Облачная АТС предоставляет несколько полезных функций:

Возможность организовать многоканальный номер. При этом абонент может осуществлять прием неограниченного количества звонков одновременно. Добавочные номера. С их помощью организовывают корпоративную связь. Наличие видеозвонков, конференций и голосового меню. Это позволяет оптимизировать работу всех абонентов, сделав ее более компактной и практичной. Возможность добавления абонентов в черный список и много др.

Виртуальные АТС позволяют намного быстрей и качественней формировать отчеты и анализировать все данные.

Преимущества связи

Виртуальные АТС это стремительно развивающаяся технология, которая имеет множество преимуществ:

Качество связи. Характеристики звука и изображения намного выше, чем у классических станций. При этом потери данных практически минимальные.

Невысокая цена. Стоимость облачных АТС намного дешевле. Это позволяет организовать большую корпоративную сеть при минимальных затратах.

Система не имеет ограничений. Ее можно использовать, как в пределах одного офиса, так и соединив несколько удаленных точек.

Расширяемость. Масштабировать такую сеть довольно просто, что требует только добавление линий.

Обслуживанием виртуальных АТС занимаются компании, предоставляющие подобные услуги. Это исключает наем специалистов. Подобный подход является еще одним плюсом облачных технологий.

При заказе этих услуг важно оценить отзывы пользователей о их качестве, чтобы подобрать оптимальный вариант за относительно небольшие деньги.