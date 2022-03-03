Современные информационные технологии позволяют пользователям перейти от обычного телевидения с набором навязанных количеством и перечнем телеканалов к свободному выбору не только самих каналов, но и конкретных передач для просмотра. Такая система (конгломерат телевидения и интернета) называется — интерактивное телевидение (IPTV).

Он может быть реализован практически на всех телевизионных приёмниках и непосредственно на компьютерах, подключённых к сети интернет. Такая организация телевидения позволяет просматривать огромное количество каналов, транслируемых из различных стран мира на различных языках.

Принципы интерактивного телевидения

В основу интерактивного телевидения положен принцип обмена информацией между компанией владельцем телевизионной сети и пользователем. Для организации такого обмена необходим определённый набор исполнительных устройств.

К ним относятся СМАРТ телевизоры, специальные СМАРТ приставки к телевизорам с индивидуальными пультами управления или обычные компьютеры, ноутбуки или смартфоны.

Организовать свою систему интернет-телевидения можно с помощью непосредственного подключения к розетке интернета с помощью любого патч-корда или через установленное WI–FI соединение. Наиболее перспективным признано направление телевидения ОТТ.

Она направлена на организацию и создание сети доступа от современных Smart TV аппаратов к единой информационной базе без связи с конкретным провайдером.

Достоинства и недостатки

Основными достоинствами такой системы телевидения считаются: