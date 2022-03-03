Интерактивное телевидение — что это за услуга и что входит
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Интерактивное телевидение — что это за услуга и что входит

3 марта 2022

Современные информационные технологии позволяют пользователям перейти от обычного телевидения с набором навязанных количеством и перечнем телеканалов к свободному выбору не только самих каналов, но и конкретных передач для просмотра. Такая система (конгломерат телевидения и интернета) называется — интерактивное телевидение (IPTV).

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Он может быть реализован практически на всех телевизионных приёмниках и непосредственно на компьютерах, подключённых к сети интернет. Такая организация телевидения позволяет просматривать огромное количество каналов, транслируемых из различных стран мира на различных языках.

Принципы интерактивного телевидения

В основу интерактивного телевидения положен принцип обмена информацией между компанией владельцем телевизионной сети и пользователем. Для организации такого обмена необходим определённый набор исполнительных устройств.

К ним относятся СМАРТ телевизоры, специальные СМАРТ приставки к телевизорам с индивидуальными пультами управления или обычные компьютеры, ноутбуки или смартфоны.

Организовать свою систему интернет-телевидения можно с помощью непосредственного подключения к розетке интернета с помощью любого патч-корда или через установленное WI–FI соединение. Наиболее перспективным признано направление телевидения ОТТ.

Она направлена на организацию и создание сети доступа от современных Smart TV аппаратов к единой информационной базе без связи с конкретным провайдером.

Достоинства и недостатки

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Основными достоинствами такой системы телевидения считаются:

  • Доступ к большому количеству телевизионных каналов, транслируемых из различных стран мира.
  • Отличное качество изображения. Это гарантировано благодаря передаче изображения по каналам интернет в цифровой форме.
  • Наличие в сети вещания каналов с повышенным разрешением (так называемых
  • HD каналов). Кроме этого, в современных системах присутствуют каналы Ultra HD и 4K.
  • Возможность осуществления управления просмотром в режиме реального времени.
  • Наличие непосредственного выхода в интернет, что позволяет использовать телевизор в качестве устройства для просмотра интернет-сайтов, в том числе фильмов, музыки новостей и т.д.
  • Доступ к огромному количеству фильмов, музыкальных и познавательных программ с возможностью легального (без нарушения закона об авторских правах) их просмотра.
  • Осуществлять покупки в различных онлайн-магазинах.
  • Заказывать и участвовать в сетевых играх.



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