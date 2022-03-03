Современные информационные технологии позволяют пользователям перейти от обычного телевидения с набором навязанных количеством и перечнем телеканалов к свободному выбору не только самих каналов, но и конкретных передач для просмотра. Такая система (конгломерат телевидения и интернета) называется — интерактивное телевидение (IPTV).
Он может быть реализован практически на всех телевизионных приёмниках и непосредственно на компьютерах, подключённых к сети интернет. Такая организация телевидения позволяет просматривать огромное количество каналов, транслируемых из различных стран мира на различных языках.
Принципы интерактивного телевидения
В основу интерактивного телевидения положен принцип обмена информацией между компанией владельцем телевизионной сети и пользователем. Для организации такого обмена необходим определённый набор исполнительных устройств.
К ним относятся СМАРТ телевизоры, специальные СМАРТ приставки к телевизорам с индивидуальными пультами управления или обычные компьютеры, ноутбуки или смартфоны.
Организовать свою систему интернет-телевидения можно с помощью непосредственного подключения к розетке интернета с помощью любого патч-корда или через установленное WI–FI соединение. Наиболее перспективным признано направление телевидения ОТТ.
Она направлена на организацию и создание сети доступа от современных Smart TV аппаратов к единой информационной базе без связи с конкретным провайдером.
Достоинства и недостатки
Основными достоинствами такой системы телевидения считаются:
- Доступ к большому количеству телевизионных каналов, транслируемых из различных стран мира.
- Отличное качество изображения. Это гарантировано благодаря передаче изображения по каналам интернет в цифровой форме.
- Наличие в сети вещания каналов с повышенным разрешением (так называемых
- HD каналов). Кроме этого, в современных системах присутствуют каналы Ultra HD и 4K.
- Возможность осуществления управления просмотром в режиме реального времени.
- Наличие непосредственного выхода в интернет, что позволяет использовать телевизор в качестве устройства для просмотра интернет-сайтов, в том числе фильмов, музыки новостей и т.д.
- Доступ к огромному количеству фильмов, музыкальных и познавательных программ с возможностью легального (без нарушения закона об авторских правах) их просмотра.
- Осуществлять покупки в различных онлайн-магазинах.
- Заказывать и участвовать в сетевых играх.