Виды тканей для постельного белья и их характеристики

Очень важно, чтобы постельное белье отличалось высоким качеством, ведь от этого зависит комфорт во время сна, а значит и здоровье человека, его работоспособность, в конце концов – жизнеспособность.

Вот почему так важно разбираться в разновидностях постельного белья и представлять его характеристики, это поможет подобрать оптимальный вариант, сделающий сон идеальным. Лучший выбор качественных тканей напрямую от поставщика представлен в интернет-магазине texstile-home.com.ua.

Тефлоновая ткань DUCK

Отличается весьма броской фактурой, но нельзя сказать, что она крайне вычурная.

Впрочем, хоть ткань и не дотягивает до того, чтобы назвать ее роскошной, она прекрасно подходит для множества различных ярких и необычных интерьеров.

Существует множество вариантов этого материала, и для того чтобы выбрать подходящий, потребуется время, ведь стоит ознакомиться со всеми.

Ткань довольно плотная, 220 грамм.

Муслин TH

Отличается изяществом и грацией, за что ценится при создании элегантного декора.

Нередко используется в ретро-композициях. На сто процентов состоит из хлопка, что оценят любители натуральных тканей. Неплохой выбор в качестве домашнего текстиля, в том числе и для постельного белья. Хотя идеальной ткани для последнего не существует, все зависит от того, как реагирует на тот или иной вариант конкретный человек. Плотность материала – 140 грамм.

РАНФОРС

Есть множество интересных принтов с этой тканью. Натуральный материал средней плотности, прекрасно подходит для тех, кто ценит стиль Кэжуал как в одежде, так и в домашнем убранстве.

Просто и со вкусом. Ткань не претендует на звание чего-то эксклюзивного, но станет умелым инструментом в руках тех, кто знает толк в рукоделии.

Плотность составляет 125 грамм.

Есть и другие варианты, однако используются они значительно реже. Главное – обращать внимание на следующие характеристики – плотность, натуральность и тактильные ощущения. Кстати, если материал искусственный, это еще не значит, что он плохой.

Какая бы ткань ни была выбрана, важно удостовериться в том, что ее произвела ответственная компания, умеющая создавать качественную продукцию. Не менее важно ознакомиться и с репутацией продавца.

В этом случае получится подобрать оптимальный вариант белья, который будет соответствовать всем характеристикам, заявленным производителем.