Виды сувенирной продукции и подарков с логотипом

Сувениры в качестве инструмента для продвижения и дополнительной рекламы используются не один десяток лет. На западе это классический инструмент, который применяется как совсем небольшими компаниями, так и огромными корпорациями.

В 90-е годы это практика было перенята и отечественными предпринимателями. Несмотря на то, что эти сувениры уже немного приелись потенциальной целевой аудитории, так как стоимость их относительно невысокая, эффект от использования такого маркетингового инструмента и есть. Сувенирная продукция и подарки с логотипом в Минске по выгодным ценам предлагает компания https://newgift.by/.

Преимущества

Речь идет не о каких-то листовках или картинках, где указана информация о компании.

Сувениры имеют практическую ценность. Их можно использовать для каких-то определенных целей. Например, футболки можно носить, из кружек можно пить, маленькая рулетка время от времени может понадобиться для измерения каких-то параметров в быту и не только. На всех этих предметах есть логотип компании, который постоянно будет маячить перед глазами, хотят люди этого или нет.

Раздражать он их не будет, но запомнится зрительно. Когда придёт время покупать продвигаемый продукт, высока вероятность того, что среди всех вариантов потенциальный покупатель выберет именно этот бренд, потому что он уже знаком и кажется надежным.

Именно так работает продвижение с помощью сувениров. Конечно это немного дороже, чем листовки или флаеры, на сувенирную продукцию никто не выбрасывают.

В подавляющем большинстве случаев её оставляют себе и пользуются, либо кому-нибудь передаривают. Распространять её можно на улицах во время рекламных кампаний, раздавать вместо листовок или флаеров, презентовать в качестве подарка при покупке продукции, либо дарить постоянным клиентам, чтобы повысить их лояльность.

Главное чтобы сувенирная продукция была качественная, заказана в хорошей типографии. Для нанесения на поверхность логотипа могут быть использованы разные технологии:

Термопечать

УФ-печать

Гравировка

Тиснение и не только.

Они отличаются по стоимости, долговечности, другим параметрам.

Технология подбирается в соответствии с бюджетом, а также характеристиками самой сувенирной продукции, материалов, из которых она изготовлена.

Виды

Изначально ассортимент, который предлагался, был относительно небольшой.

Это были ручки, кружки, магнитики, календарики, футболки, кепки и так далее. Сейчас ассортимент невероятно широкий, как и ценовой диапазон, используемые материалы и технологии нанесения на поверхность логотипа.

Саму продукцию легче не перечислять, а сгруппировать в отдельные категории, так как список получится очень длинным.

Одежда. Ассортимент очень большой. Это кепки, рубашки толстовки, свитшоты, шорты, спортивные костюмы, куртки, шарфы и многое другое.

Канцелярия. В эту группу входят вышеупомянутые ручки, карандаши, стикеры для записей, настольные календари и так далее.

Блокноты. Ассортимент такой продукции тоже может быть очень широким, начиная от совсем простеньких пружинных блокнотов, заканчивая кожаными роскошными ежедневниками с тиснением.

Посуда. Это кружки, чайники, другие виды посуды, термосы, бутылки для воды и многое другое.

Электроника. Например, с логотипами могут быть и usb-флешки, портативные аккумуляторы для зарядки, наушники, компьютерные и мобильные аксессуары и так далее.

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Бизнес-подарки

Подарочные наборы

Товары для дома

Сумки

Зонты

Товары для отдыха и путешествий и многое другое.

Сувенирную продукцию нужно подбирать в соответствии с видом деятельности компании, чтобы она была интересна и полезна клиентам. Либо это может быть что-то универсальное, что нужно всем.