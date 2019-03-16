Виды сушилок для белья

При отсутствии большого пространства для сушки белья, многие используют батареи и натянутые веревки. Только вот, использование батареи не всегда сказывается благоприятно на внешнем виде самих вещей и батареи. Веревки не всегда выглядят эстетично.

Благо, человечество не стоит на месте и уже давно были изобретены сушилки для белья. Приобрести их можно в магазине или при помощи Интернет — сайтов.

Один из таких — магазин «Стремянкиру», который можно найти по ссылке http://www.stremianki.ru/category/sushilki-dlya-belya/. Большой ассортимент представленных сушилок приятно удивит вас своей ценой.

Различают сушилки для белья по способу крепления:

Настенные. Потолочные. Напольные. Портативные.

Сушилки настенные

Считаются самыми распространенными и удобными среди всех представленных. Они также делятся на большое количество подвидов. Крепятся на несущие стены и значительно экономят место.

Инерционные сушилки крепятся на двух стенах, находящихся друг напротив друга. Раздвижные, напоминает гармошку. Монтируются на одну стену и при необходимости выдвигаются на определенную длину.

Телескопические, похожи на гармошку, предназначены для сушки нетяжелых вещей. Лифт считается универсальной моделью. Конструкция опускается и поднимается на необходимую высоту во время сушки белья.

Откидные сушилки для белья занимают максимально мало места и могут выдерживать достаточно тяжелый вес белья. Используют в ванной комнате и на балконе.

Потолочные сушилки

За счет сложности монтирования не такие популярные как предыдущие представители. Они бывают разного вида и формы.

Подвесная сушилка считается компактным решением, минусом является недостаточное количество белья, которое можно высушить.

Сушилки для белья напольные

Данный вид занимает много свободного пространства, но считается универсальной, так как могут использоваться даже на улице.

Они различаются размерами, высотой и шириной. Бывают сушилки еще и с дополнительными откидными конструкциями.

Портативные сушилки

Для владельцев небольших комнат, в целях экономии места подойдет этот универсальный вид сушилки. Они могут быть складными и раскладными.

После полного высыхания белья, сушилку можно спрятать. А при необходимости разместить на балконе.

Существуют также электрические сушилки. За счет подогрева, белье сохнет в разы быстрее, чем при обычной сушке. Они могут быть и напольными, и настенными, и потолочными.