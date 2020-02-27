креатив как образ жизни

Виды спортивных батутов и как их выбрать

27 февраля 2020

В наше время ведут малоподвижный образ жизни. Занятия спортом им заменил интернет, даже утренней гимнастикой многие уже не занимаются.

Такой образ жизни плохо сказывается на тонусе мышц ног и рук, на функциях разных жизненно важных органов и на общем состоянии человеческого организма. Эффективное и простое решение этой проблемы является покупка батута.

Элементы конструкции спортивного батута

Спортивные батуты состоят из:

  • каркаса или рамы. Для батута характерна круглая форма. Соединение элементов производится свариванием и болтовыми соединениями. Поверхность рамы покрыта полимерным покрытием;
  • ножки имеющие W−образную форму. Благодаря форме ножек спортивный батут становится устойчивым и более упругим;

  • пружины. Этот элемент изготовлен из специальной высоко качественной гальванизированной стали. Пружины отличаются устойчивостью к большим механическим нагрузкам и стойкостью к влиянию окружающей среды. Обычно в конструкции батута насчитывается около 100 пружин;
  • беспружинный механизм. Устанавливается на спортивных батутах Springfree. В этих моделях батутов вместо пружин устанавливаются гибкие фиброволоконные амортизаторы. Прыжки на батутах оснащенных амортизаторами получаются более плавными;
  • прыжковое полотно. Устанавливается на батутах как основание для прыжков. В основном для прыжкового полотна используется плотный полиэстер.

Влияние прыжков на батуте на человеческий организм

Спортивный батут является отличным инструментом способствующим физиологическому развитию организма человека. Для детей это ещё и очень весёлая забава.

На батуте могут прыгать даже люди преклонного возраста бес какого-либо вреда для своего здоровья. Взрослым он помогает всегда быть в спортивной форме и сбросить лишние килограммы.

Прыжки на спортивном батуте:

  • улучшают кровообращение и работу всей сердечно-сосудистой системы;
  • улучшают эмоциональное состояние людей;
  • помогают организму быстрее выводить токсины и другие вредные вещества;
  • укрепляют координацию движений;
  • положительно действуют на вестибулярный аппарат человека;
  • повышают общую выносливость организма;
  • способствуют ускорению обменных процессов в нашем организме;
  • тренируют почти все группы мышц.

Одним словом регулярные прыжки на спортивном батуте благотворно влияют на весь человеческий организм, позволяют всегда быть в хорошей форме и иметь всегда хорошее настроение.



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