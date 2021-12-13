Виды самоклеящихся этикеток и технология их печати

Существует множество разновидностей полиграфической продукции. Но особо востребованный вид – это самоклеющиеся этикетки (стикеры). Они выделяются удобством использования, информативностью и привлекательным оформлением. Печать самоклеящихся этикеток в Москве на выгодных условиях предлагает компания СолвиПак.

Основные разновидности этикеток

Сегодня выпускают множество видов самоклеющихся этикеток. И для того чтобы сделать выбор в пользу определенного варианта, следует изучить их особенности.

По сфере использования вся полиграфическая продукция разделена на:

Этикетки для маркировки;

Этикетки для определенных категорий товаров;

Многослойные этикетки (содержат больше информации);

Ароматизированные этикетки;

С голограммой или с другой защитой.

Форма самоклеющихся наклеек

Сейчас ответственные компании могут изготовить стикеры стандартной либо более оригинальной формы. Для маркировки продукции чаще всего применяют квадратные либо прямоугольные виды.

Для пищевых продуктов идеально подойдут овальные либо квадратные наклейки.

Обусловлено это тем, что на них проще наносить требуемую информацию.

Классификация по материалу

Для изготовления самоклеющихся наклеек применяют разнообразные виды материалов. Но чаще всего применяют плотную пленку либо специальную бумагу.

Этикетки из бумаги могут быть стандартными либо с блеском.

Второй вариант применяют нечасто, поскольку с них сложно считывать информацию в солнечный день.

Этикетки из плотной синтетической пленки выделяются более высокой стоимостью.

Они выделяются продолжительным сроком использования, удобством и стойкостью. Их применяют для маркировки дорогостоящих товаров.

Классификация по цвету

Самоклеющиеся наклейки могут быть одноцветными либо многоцветными.

Для людей, заинтересованных в сокращении расходов, больше подойдут однотонные либо черно-белые этикетки. На такие наклейки наносят информацию о товаре, о производителе.

Многоцветные этикетки применяют для брендовых и для дорогостоящих товаров. С их помощью проще привлекать внимание клиентов.

Чтобы заказать этикетки, которые идеально соответствуют всем заданным требованиям, обращаться стоит к профессионалам.

Они смогут правильно подобрать материалы, технологию изготовления. Перед тем как будут изготавливаться самоклеющиеся этикетки, профессионалы подготовят макет.

Это существенно упростит процесс и позволит заранее оценить, насколько привлекательно будет выглядеть этикетка.