Как собирают ритуальные венки

Траурный ритуальный венок – обязательная часть церемонии прощания с близким, важным человеком, которого не стало. Также их используют, чтобы возложить к могиле в день годовщины смерти, к памятникам, к Вечному огню. Можно приобрести готовые траурные ритуальные венки, заказать индивидуальное изготовление, либо собрать самостоятельно.

Это могут быть как живые, так и искусственные цветы. Чаще всего предпочтение отдается второму варианту, так как искусственные цветы прослужат в разы дольше. И в данном случае они актуальны, так как как живому человеку искусственные цветы не дарят. Так принято.

Что потребуется для сборки ритуального венка

Прежде всего, необходимо купить каркас.

Они продаются в готовом виде. Либо, его можно соорудить самостоятельно, используя жесткую проволоку и инструменты. Если собирать все самостоятельно, потребуются следующие материалы и инструменты:

Пассатижи

Нож

Ножницы

Клеевый термопистолет с расходниками

Жесткая проволока

Мягкая проволока

Также потребуются искусственные цветы и зелень, ленты.

Как собрать ритуальный венок

Сначала необходимо определиться с формой.

Это может быть:

Круг

Овал

Сердце (если это прощание с любимым человеком)

Если не хочется возиться с каркасом, его можно купить готовый.

Для начала к нему крепят хвойный «ерш». Это искусственные ветки в форме хвои. Необходим он для того, чтобы придать объем и сделать так, чтобы металлические элементы самого каркаса не были видны.

Затем конструкцию украшают искусственными цветами. Лучше всего разместить их симметрично по всему периметру, а в середине расположить букет, если он есть. Если остались незаполненные элементы, пустоты, их можно закрыть веточками кипариса.

После того, как все элементы закреплены, необходимо еще раз со всех сторон рассмотреть венок, чтобы не упустить ничего. Если что-то торчит, выбивается из общей массы, следует удалить или подрезать элемент. Если остались пустоты, где-то виден каркас, их необходимо заполнить.

Затем устанавливается траурная лента. Лучше, чтобы она не закрывала цветы, расположить ее посередине в верхней части, завязав по бокам банты. Чтобы лента лучше держалась, ее можно по бокам прикрепить к конструкции при помощи степлера или клеевого пистолета.

Важно при самостоятельном изготовлении ритуального венка, правильно подобрать цветовую гамму. Он не должен быть слишком ярким и жизнерадостным.

Все-таки не тот повод.