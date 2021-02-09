Как собирают ритуальные венки
идеи в лицах

Как собирают ритуальные венки

9 февраля 2021

Траурный ритуальный венок – обязательная часть церемонии прощания с близким, важным человеком, которого не стало. Также их используют, чтобы возложить к могиле в день годовщины смерти, к памятникам, к Вечному огню. Можно приобрести готовые траурные ритуальные венки, заказать индивидуальное изготовление, либо собрать самостоятельно.

Это могут быть как живые, так и искусственные цветы. Чаще всего предпочтение отдается второму варианту, так как искусственные цветы прослужат в разы дольше. И в данном случае они актуальны, так как как живому человеку искусственные цветы не дарят. Так принято.

qcr2ewfn

Что потребуется для сборки ритуального венка

Прежде всего, необходимо купить каркас.

Они продаются в готовом виде. Либо, его можно соорудить самостоятельно, используя жесткую проволоку и инструменты. Если собирать все самостоятельно, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Пассатижи
  • Нож
  • Ножницы
  • Клеевый термопистолет с расходниками
  • Жесткая проволока
  • Мягкая проволока

Также потребуются искусственные цветы и зелень, ленты.

Как собрать ритуальный венок

Сначала необходимо определиться с формой.

Это может быть:

  • Круг
  • Овал
  • Сердце (если это прощание с любимым человеком)

Если не хочется возиться с каркасом, его можно купить готовый.

Для начала к нему крепят хвойный «ерш». Это искусственные ветки в форме хвои. Необходим он для того, чтобы придать объем и сделать так, чтобы металлические элементы самого каркаса не были видны.

w02tod3l

Затем конструкцию украшают искусственными цветами. Лучше всего разместить их симметрично по всему периметру, а в середине расположить букет, если он есть. Если остались незаполненные элементы, пустоты, их можно закрыть веточками кипариса.

После того, как все элементы закреплены, необходимо еще раз со всех сторон рассмотреть венок, чтобы не упустить ничего. Если что-то торчит, выбивается из общей массы, следует удалить или подрезать элемент. Если остались пустоты, где-то виден каркас, их необходимо заполнить.

Затем устанавливается траурная лента. Лучше, чтобы она не закрывала цветы, расположить ее посередине в верхней части, завязав по бокам банты. Чтобы лента лучше держалась, ее можно по бокам прикрепить к конструкции при помощи степлера или клеевого пистолета.

Важно при самостоятельном изготовлении ритуального венка, правильно подобрать цветовую гамму. Он не должен быть слишком ярким и жизнерадостным.

Все-таки не тот повод.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика