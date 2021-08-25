Виды рекламных конструкций в наружной рекламе

21 век считается эрой нанотехнологий. И в связи с этим каждый бренд, который себя уважает, активно применяет наружную рекламу для продвижения своего товара или услуг. Ведь конкуренция на современном рынке очень большая.
А это говорит о том, что продажи необходимо стимулировать. Многие лицом организации считают именно наружную рекламу. Они представляют собой материалы с графическими либо же текстовыми объектами, расположенные не в помещении, а наружи: на улице или же на стенах разнообразных сооружений, а также на станциях заправки и прочих уличных элементах. По выгодным ценам изготовление наружной рекламы выполняет компания Медиаград.
Разновидности
На методу размещения всю рекламу подразделяют на две главные группы: на временную и на стационарную.
Временная монтируется на определённый промежуток. А вот стационарная закрепляется навсегда. К средствам подобного типа рекламной компании относят щиты и стеллы, вывески в транспортном средстве и растяжки разного типа над проезжей частью, декоративные козырьки и световые короба, разнообразные вывески, а также афиши на уличных тумбах.
К временным разновидностям также относят заборы, созданные из баннерного полотна или же баннеры, штендеры или же промостойки, а также иные конструкции мобильного типа.
У наружной рекламы имеется большое количество положительных сторон. Среди них самыми распространёнными принято считать:
- Использование современных материалов, что даёт возможность выбирать новые форматы.
- Продолжительность эксплуатации.
- Быстрая окупаемость рекламы и её доступность.
- Из-за наличия подсветки рекламу можно видеть 24/7.
- Всегда на видном месте.
- Размер рекламной площади, которую занимает реклама, может быть различным.
- Широкий охват аудитории.
- Привлечение внимания потребителя, так как рассчитана она непосредственно на зрительное восприятие.
При создании такой рекламы для большего эффекта рекомендовано учесть несколько главных факторов.
К ним относят:
- Реклама современного типа должна являться креативной. Для этого стоит отдать оформление дизайнерам с большим опытом. Ведь только они смогут разработать уникальный проект, при этом учитывая все тонкости.
- Выбор места размещения рекламы. Рекламную конструкцию следует стараться располагать таким образом, чтобы она привлекала внимание как можно большей аудитории. Стоит при этом помнить, что угол обозрения для человека за рулём и для пешехода будет различным.
Должно быть минимум текста. При этом реклама является яркой и лаконичной.