Виды рекламных конструкций в наружной рекламе
образ жизни – креатив

Виды рекламных конструкций в наружной рекламе

25 августа 2021

21 век считается эрой нанотехнологий. И в связи с этим каждый бренд, который себя уважает, активно применяет наружную рекламу для продвижения своего товара или услуг. Ведь конкуренция на современном рынке очень большая.

А это говорит о том, что продажи необходимо стимулировать. Многие лицом организации считают именно наружную рекламу. Они представляют собой материалы с графическими либо же текстовыми объектами, расположенные не в помещении, а наружи: на улице или же на стенах разнообразных сооружений, а также на станциях заправки и прочих уличных элементах. По выгодным ценам изготовление наружной рекламы выполняет компания Медиаград.

l0pyi1hm

Разновидности

На методу размещения всю рекламу подразделяют на две главные группы: на временную и на стационарную.

Временная монтируется на определённый промежуток. А вот стационарная закрепляется навсегда. К средствам подобного типа рекламной компании относят щиты и стеллы, вывески в транспортном средстве и растяжки разного типа над проезжей частью, декоративные козырьки и световые короба, разнообразные вывески, а также афиши на уличных тумбах.

К временным разновидностям также относят заборы, созданные из баннерного полотна или же баннеры, штендеры или же промостойки, а также иные конструкции мобильного типа.

У наружной рекламы имеется большое количество положительных сторон. Среди них самыми распространёнными принято считать:

  • Использование современных материалов, что даёт возможность выбирать новые форматы.
  • Продолжительность эксплуатации.
  • Быстрая окупаемость рекламы и её доступность.
  • Из-за наличия подсветки рекламу можно видеть 24/7.
  • Всегда на видном месте.
  • Размер рекламной площади, которую занимает реклама, может быть различным.
  • Широкий охват аудитории.
  • Привлечение внимания потребителя, так как рассчитана она непосредственно на зрительное восприятие.

4bxjv2gv

При создании такой рекламы для большего эффекта рекомендовано учесть несколько главных факторов.

К ним относят:

  • Реклама современного типа должна являться креативной. Для этого стоит отдать оформление дизайнерам с большим опытом. Ведь только они смогут разработать уникальный проект, при этом учитывая все тонкости.
  • Выбор места размещения рекламы. Рекламную конструкцию следует стараться располагать таким образом, чтобы она привлекала внимание как можно большей аудитории. Стоит при этом помнить, что угол обозрения для человека за рулём и для пешехода будет различным.

Должно быть минимум текста. При этом реклама является яркой и лаконичной.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....
  • Михаил: Я привязал биткоин-кошелек к платежной системе Вебмани. Там можно быстро обменять крипту на любую валюту,...
  • Igor Perunov: Занимаемся возвратом средств с брокерских организаций. Опыт более 5-ти лет. Решаем любые вопросы...
  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика