Виды рекламных конструкций в наружной рекламе

21 век считается эрой нанотехнологий. И в связи с этим каждый бренд, который себя уважает, активно применяет наружную рекламу для продвижения своего товара или услуг. Ведь конкуренция на современном рынке очень большая.

А это говорит о том, что продажи необходимо стимулировать. Многие лицом организации считают именно наружную рекламу. Они представляют собой материалы с графическими либо же текстовыми объектами, расположенные не в помещении, а наружи: на улице или же на стенах разнообразных сооружений, а также на станциях заправки и прочих уличных элементах. По выгодным ценам изготовление наружной рекламы выполняет компания Медиаград.

Разновидности

На методу размещения всю рекламу подразделяют на две главные группы: на временную и на стационарную.

Временная монтируется на определённый промежуток. А вот стационарная закрепляется навсегда. К средствам подобного типа рекламной компании относят щиты и стеллы, вывески в транспортном средстве и растяжки разного типа над проезжей частью, декоративные козырьки и световые короба, разнообразные вывески, а также афиши на уличных тумбах.

К временным разновидностям также относят заборы, созданные из баннерного полотна или же баннеры, штендеры или же промостойки, а также иные конструкции мобильного типа.

У наружной рекламы имеется большое количество положительных сторон. Среди них самыми распространёнными принято считать:

Использование современных материалов, что даёт возможность выбирать новые форматы.

Продолжительность эксплуатации.

Быстрая окупаемость рекламы и её доступность.

Из-за наличия подсветки рекламу можно видеть 24/7.

Всегда на видном месте.

Размер рекламной площади, которую занимает реклама, может быть различным.

Широкий охват аудитории.

Привлечение внимания потребителя, так как рассчитана она непосредственно на зрительное восприятие.

При создании такой рекламы для большего эффекта рекомендовано учесть несколько главных факторов.

К ним относят:

Реклама современного типа должна являться креативной. Для этого стоит отдать оформление дизайнерам с большим опытом. Ведь только они смогут разработать уникальный проект, при этом учитывая все тонкости.

Выбор места размещения рекламы. Рекламную конструкцию следует стараться располагать таким образом, чтобы она привлекала внимание как можно большей аудитории. Стоит при этом помнить, что угол обозрения для человека за рулём и для пешехода будет различным.

Должно быть минимум текста. При этом реклама является яркой и лаконичной.