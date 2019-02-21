Виды промышленного швейного оборудования

Промышленное швейное оборудование необходимо предприятиям, выпускающим большое количество изделий. Такие машины стоят дороже бытовых аналогов, но скорость выполнения операций у них на порядок выше. К тому же профессиональное оборудование позволяет быстрее выполнять необходимые операции.

Служит промышленное швейное оборудование достаточно долго. И это при том, что эксплуатировать его часто приходится круглосуточно в течение всей недели. Однако следует помнить, что промышленное оборудование не является универсальным. Для выполнения различных операций потребуется приобретать отдельные машины.

Виды

Профессиональные швейные машины могут отличаться конструкцией и классом, что сказывается на их стоимости. Но чаще всего их различают по предназначению:

колонковая машина позволяет выполнять обычные стежки на таких изделиях, как головные уборы или рукава;

петельная машина необходима для прокладывания обычных стежков. Их используют при пошиве одежды. Они могут быть одноигольными, выполняющими базовые операции, и двухигольными. Второй вариант позволяет выполнять красивую отделку на лицевой стороне изделий;

подшивочная машина позволяет быстро обрабатывать низ изделий. На лицевой стороне платьев или брюк образуется тонкая красивая строчка. А внутри ткань оказывается надежно закрепленной;

оверлоки позволяют обрабатывать срезы изделий, чтобы предотвратить их обсыпание;

машины для изготовления петель и пришивания пуговиц.

Кроме того, на производстве часто используют вышивальные машины. Промышленное оборудование часто оснащено процессорами, что позволяет автоматизировать работу для ускорения производственного процесса.

Как выбрать

Выбор промышленного оборудования для швейных производств требует серьезного подхода, в основе которого лежат особенности выпускаемой продукции. Также следует учитывать, что для разных типов материалов потребуется приобретать различные машины. Например, есть оборудования для обычной ткани, трикотажного полотна, кожи или полиэтилена (мешкозашивочные машины).

Так же стоит обратить внимание на такие моменты:

Производительность. Этот параметр напрямую связан с ценой оборудования. Поэтому важно определиться с тем, какой объем продукции планируется выпускать. Для небольшого ателье нет смысла приобретать дорогостоящие машины. Особенность привода. Бытовые швейные машины работают от электричества. Но на производственном оборудовании могут быть другие типы привода. Конструкция. Машины на производстве работают практически без остановки, поэтому очень важно, чтобы в них была продумана функция балансировки, снижения шума и вибрации.

Выбор производителя оборудования также имеет большое значение. Производственное оборудование нуждается в постоянном сервисном обслуживании. Также может возникнуть необходимость ремонта, поэтому доступность запчастей и других расходных материалов очень важна.