Виды профиля для гипсокартона и как их крепить

Создавать конструкции из листов гипсокартона возможно лишь при использовании профиля из металла. Но все они отличаются между собой такими параметрами, как предназначение и габариты, форма.

Сам монтаж основы каркаса из профиля металлического является процедурой не трудной. Профили могут быть перегородочными либо потолочными, направляющими. Но чтобы сделать правильный выбор необходимого элемента, стоит точно знать все его характеристики и область использования. Широкий выбор профиля для гипсокартона предлагает строительный магазин https://zhytomyr.kub.in.ua/gipsokarton-i-profil/profil-dlja-gipsokartonu/.

Разновидности

Направляющий профиль имеет маркировку ПН либо же UW. По толщине такие изделия могут колебаться в пределах от 0,55 до 0,8 миллиметров. Такое изделие не подвергается коррозии.

Внешний вид профиля направляющего очень напоминает «П». применяется он для того, чтобы за короткое время возводить перегородки с разной толщиной. В монтаже каркаса направляющие являются основой.

Благодаря им конструкция становится более прочной и надёжной. Стоит отметить, что по ширине такой профиль бывает различным. Крепится изделие к основе при помощи специальных отверстий, которые делаются на заводе.

Как правило, в качестве крепёжного элемента выступают дюбель-гвозди. Профиль может в длину достигать 3 метров. Этот тип профиля при возведении городок и прочих конструкций, крепится первым.

Стоечный профиль имеет маркировку ПС либо же CW. Используется для выравнивания поверхностей, которые в помещении расположены вертикально. Такой профиль в процессе монтажа вставляется в уже зафиксированный профиль направляющий.

Именно по этой причине по ширине профили ПН с ПС являются одинаковыми. Производится такой профиль из стали оцинкованной. По длине такой тип профиля может колебаться в пределах 3 – 4 метра. Чтобы было проще и удобнее монтировать и фиксировать листы гипсокартона, профиль оборудован специальными канавками.

Потолочный направляющий имеет обозначение ПН либо UD. У него боковые гладкие стенки и он в сечении также имеет форму «П». применяется в качестве основы-опоры для перемычек либо для стоек. Монтируется по периметру создаваемой конструкции.

А после в него вставляются все необходимые составляющие. Металл, из которого создаётся такой тип профиля, имеет защитный слой. Используется для создания подвесных потолков. Крепление производят с помощью дюбель-гвоздей.

Также в продаже присутствует потолочный и арочный, усиленный профиль, а также для защиты наружных углов.