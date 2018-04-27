Виды печати в типографии

Популярность печатной продукции достаточно велика. Различные журналы, книги, рекламные буклеты и многое другое радуют глаз яркими цветами и качеством изображений. Все это стало возможным благодаря появлению новых технологий печати.



Если вам необходима качественная печатная продукция, то наиболее подходящую типографию можно найти при помощи Интернета. Например, на сайте copycentr.com.ua можно оформить заявку на печать бланков, брошюр, буклетов и много другого.

Наиболее востребованные виды печати

Способов нанесения изображения на бумагу существует большое количество. Но в современных условиях наиболее востребованы такие виды печати:

цифровая печать позволяет достаточно быстро изготовлять большие тиражи продукции. Печать осуществляется при помощи больших цифровых печатных машин. По сути, они являются принтерами с увеличенным функционалом и запасом краски. Цифровая печать позволяет печатать небольшие тиражи, при этом в каждый экземпляр можно легко вносить изменения, например, адрес и фамилию получателя поздравительной открытки;

офсетная печать также осуществляется при помощи больших печатных машин. Сроки выполнения заказа могут колебаться от трех дней до недели, и зависят они от сложности. Необходимо подготовить офсетные платины с оттиском изображения, а для этого потребуется некоторое время. Данный способ можно применять для печати на листах большого формата. Стоимость офсетной печати ниже, чем затраты на цифровую печать. Но это только при изготовлении большого тиража, для печати малого количества продукции использовать офсетную печать не целесообразно;

ризография занимает промежуточную нишу между описанными выше видами печати. Данный вид изготовления печатной продукции позволяет быстро печатать большие тиражи по доступной цене, но подходит он только для печати бланков и простых листовок.

Многие современные типографии способны выполнить шелкографию и тампонную печать. Используя данные виды печати изображения можно нанести на керамику, ткань, пластик, а также на твердые криволинейные предметы, например, кружки или ручки.

Какой вид печати выбрать

Выбор типографии сегодня, это, прежде всего, выбор способа печати. Если вы хотите изготовить визитки, небольшие рекламные буклеты, то лучшим решением будет использовать возможности цифровой печати. Ваш заказ будет готов в максимально короткие сроки. Обычно типографии требуется один день, но в некоторых случаях можно напечатать заказанный тираж за несколько часов.

Типографии, специализирующейся на офсетной печати, лучше всего доверять изготовление журналов и газет. За несколько дней вы получите большой тираж нужного издания по доступной стоимости.

Ризографию часто называют тиражированием. Если у вас закончились бланки, то этот способ позволит быстро и без особых затрат напечатать их в достаточном количестве.