идеи в лицах

Виды печати на одежде

21 декабря 2016

Сегодня печать на одежде относится к довольно распространенному явлению, и пользуется огромным успехом у молодежи. С помощью нанесения изображения на футболку, майку или кофту, можно получить собственное уникальное изделие.

печать на одежде

Оригинально смотрятся различные яркие надписи на ткани. Майка или футболка с нанесением будут отличным подарком близкому человеку.

Основные виды

Стоит отметить, что сегодня существует несколько современных методов, с помощью которых на ткань наносится изображение. Каждый из них обладает своими уникальными особенностями, поэтому стоит ознакомиться с вариантами подробнее:

  • трансфер. Изображение наносится на ткань с помощью специальной бумаги;
  • шелкография. Для получения принта применяется трафаретная сетка и краска;
  • цифровая печать. С помощью этого метода, нанести изображение можно на любой вид ткани.

Стоит отметить, что каждый из вышеперечисленных вариантов обладает как преимуществами, так и недостатками. Одним из наиболее популярных видов считается трансферная печать.

Принцип создания печати не отличается сложностью — изображение наносится на ткань путем накладывания специальной бумаги с краской. Процесс не занимает много времени, и является одним из наименее затратных способов.

К основному недостатку этого вида нужно отнести неустойчивость. Спустя несколько стирок, изображение на одежде может потерять свой насыщенный оттенок.

Такой метод, как шелкография, известен человеку с давних времен. Основное преимущество этого варианта заключается в том, что для создания принта не требуется дорогостоящее оборудование, что уже позволяет сэкономить на производстве.

термопечать на футболке

Что же касается недостатков, то существенным минусом является отсутствие автоматизации. Из-за этого шелкография уступает другим видам печати, так как изображение получается не достаточно четким.

Наиболее современным вариантом считается цифровая печать на одежде. Для создания применяется специальное оборудование, которое с максимальной точностью воспроизводит рисунок.

Недостатком этого вида можно назвать стоимость, так как она несколько выше в сравнении с другими вариантами.

Преимущества печати

Как уже было отмечено выше, печать на одежде пользуется огромной популярностью. И это неудивительно, ведь нанесение принта обладает массой достоинств:

  • изображение долгое время держится на ткани;
  • некоторые компании создают печать, дополняя ее различными эффектами;
  • для нанесения применяются качественные и устойчивые краски.

Стоит отметить и то, что такая одежда прослужит вам долгое время. Если в процессе использовались качественные и насыщенные краски, принт не потрескается, и будет выглядеть вполне достойно.

С технологией печати на ткани можно познакомиться благодаря этому ролику:



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