Виды печати этикеток

Этикетки печатают таким образом: на специальную бумагу переносят информацию и картинки методом печати. На данный момент технологии очень далеко продвинулись и изобрели множество методов печати этикеток.

Самые актуальные способы печати:

Цифровые печати. Флексопечать. Офсетная печать. Трафаретная печать.

Материал для этикеток нужно подбирать в зависимости от видов печати. Для каждого способа нужны свои краски и специальная бумага. От этого будет зависеть, какого качества будет этикетка и будет ли она цветной либо черно-белой.

Также есть способы наклеивания информации на этикетки: ручной и машинный, от них также зависит качество печати. Стикеры активно используются в современной промышленности, особенно они популярны в торговле.

Производство этикеток методом флексопечати качественно выполнит типография "Печатный Экспресс — Флексография", которая специализируется на изготовлении этикеток для множества отраслей промышленности, таких как продукты питания, напитки и алкоголь, косметика и многие другие.

Цифровая печать.

Используется самоклеящаяся бумага и пленка. Этикетку покрывают пленкой для того, чтобы она была более водостойкой. Также печать делают на глянцевой бумаге, чтобы она завлекала покупателя своей презентабельностью.

Помимо глянцевой можно использовать и матовую бумагу, либо фотобумагу и даже обычный картон. Изготавливают такие наклейки с помощью компьютера и цифровой печатной машины, если макет этикетки уже готов, то она будет напечатана за несколько минут.

Флексопечать.

Этот метод используется для распечатки большой партии стикеров. Благодаря этому виду обработки продукция становится заметной в магазинах. Эта печать помогает делать цвета на наклейки более сочными, красивыми и броскими, при абсолютно минимальных затратах. Обычно таким методом печатают этикетки со штрих кодами для продуктовых товаров, либо бытовой химии.

Трафаретная печать.

При этом способе печати берут трафарет, бумагу и краски. Чернила продавливают специальным аппаратом через трафарет, благодаря чему появляется красочная картинка.

Такой метод используется для нанесения на картинку фона, либо написания текстов красивым шрифтом. Можно напечатать рисунок на чем угодно: одежда,визитки,посуда,постеры.

Офсетная печать.

Такой способ используется для печати на дисках, на металле, на пластмассе. В результате мы получаем печать наилучшего образца, задействуем минимальное количество ресурсов, может делать разные формы печатей.

Однако, печатный станок может дать определенный сбой при работе, потому что является довольно сложной конструкцией, с которой не каждый человек сможет разобраться.

Любой способ печати имеет свои плюсы и минусы, именно из-за этого люди выбирают разные методы изготовления этикеток.