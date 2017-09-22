Виды оценки земельных участков

Земля — это один из продуктов, который используется как товар. Но при этом не каждый участок обладает качественными характеристиками.

Поэтому оценка земельного участка это один из способов узнать реальную его стоимость. Подобная процедура проводится только специализированными организациями, которые имеют соответствующие разрешения.

Основные понятия

Оценка земельных участков — это специализированный подход, позволяющий установить их реальную цену на рынке. В большинстве случае ее проводят для передачи в аренду другим субъектам. На стоимость подобных товаров влияет несколько факторов:

местоположение земли;

благоприятность внешних факторов;

рыночная цена и спрос;

возможность замены территории другим участком.

При выполнении подобных операций учитывается доступность внешних коммуникаций и перспективы развития региона. Чтобы получить достоверные данные, специалистами проводятся несколько видов изысканий:

инженерно-геологические;

инженерно-геодезические и т.д.

С их помощью определяется состав почвы, тип рельефа, химико-физические особенности и т.д.

Классификация оценки

Подобные операции зависят только от законодательной базы и с течением времени могут изменяться. Сегодня специалисты выделяют несколько видов оценки участков:

Денежная. Данный подход позволяет оценить стоимость товара при необходимости его продажи. Такой подход встречается также в случае определения земельных налогов, которые зависят от реальной цены этого продукта. Экономическая. Этот вид оценки является косвенным и предполагает анализ всех показателей грунта. Таким образом, оценивается ценность почвы, как товара в различных отраслях. Это позволяет выделить сферы, где будет эффективней эксплуатировать данный участок (аграрное производство, стройка и т.д.). Бонитировка почв. Данные операции являются основой для проведения всех операций в ранее указанных типах оценки. Подобный подход направлен на непосредственный анализ почвы и ее характеристик. После этого все данные заносят в земельный кадастр, который представляет собой своеобразную базу данных. В процессе бонитировки оценивают экологическую пригодность грунта, а также возможность выращивания на нем конкретных сельскохозяйственных культур.

Оценка земельных участков это основа правовых отношений между субъектами, которые развивают свою деятельность на подобных объектах.