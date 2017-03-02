да придет идея думающему
Виды мужских туфель
2 марта 2017
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Обувь — важный и показательный элемент мужского образа. К приобретению туфель необходимо подойти довольно серьезно и ответственно, так как неправильно подобранные варианты способны испортить впечатление даже от самого стильного и дорогого наряда.

мужские туфли

В покупке обуви способны помочь интернет-сайты, где сегодня представлен огромный ассортимент различных видов. Неплохим выбором будет http://chopin.com.ua/muzhskaya-obuv/.

Основные виды

Классическая и дорогая обувь всегда была и остается показателем хорошего вкуса любого мужчины. Стоит отметить, что современные туфли являются универсальным элементом гардероба, который можно сочетать не только с деловыми костюмами, но и с повседневной одеждой.

Что же касается классификации мужской обуви, то разобраться в этом вопросе довольно просто. Основная разница между всеми вариантами заключается в шнуровке и наличии декоративных вставок.

Итак, мужские туфли делятся на такие виды:

  • оксфорды. Обладают закрытым типом шнуровки, являются наиболее строгим и официальным вариантом;
  • дерби. В этом виде берцы нашивают на верхнюю часть союзки, идеальный выбор для повседневного наряда;
  • монки. Особенность моделей заключается в отсутствии шнуровки, имеют одну или несколько пряжек;
  • лоферы. Характерным элементом туфель являются кожаные кисточки.

Стоит отметить, что каждый из вышеперечисленных вариантов используется в определенном образе и стиле. Например, дерби станут хорошим выбором для прогулки или посещения неформального мероприятия.

виды мужских туфель

Со стильным мужским блейзером отлично сочетаются монки. Такие туфли лучше всего носить с зауженным низом в итальянском стиле.

Броги: особенности

Особым видом мужских туфель являются броги. Такая обувь отличается комбинированием нескольких элементов, могут быть со шнуровкой или без нее.
К особенностям этих моделей относятся следующие качества:

  • обувь не сочетается с деловыми костюмами;
  • классические броги всегда обладают гладкой перфорацией;
  • отрезной элемент имеют крыловидную форму.

Такую обувь, как броги, необходимо довольно грамотно и аккуратно использовать в образе. Даже классические варианты с гладкой перфорацией не стоит сочетать с деловыми костюмами, но некоторые мужчины не воспринимают такое правило серьезно.

Идеальные составляющие к брогам — джинсы или вельветовые штаны в спокойных оттенках.

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